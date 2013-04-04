ETA'dan çözüme destek

Türkiye’deki barış süreci, Bask Özerk Parlamentosu’nda da ilgiyle takip ediliyor. Özerk Parlamento’nun ikinci büyük siyasi gücü olan, eski Batasuna’nın devamı olarak kabul edilen EH Bildu partisinin uluslararası ilişkiler sorumlusu Maite Ubiria’ya Türkiye’deki süreci nasıl değerlendirdiğini anlattı.

Demokrasi sorunları aşmanın en iyi yoludur Eski Batasuna’nın devamı olan EH Bildu’dan Maite Ubiria'nın Taraf'tan Pablo Gomez ve Akın Özçer'in sorularını yantıladı.İşte o söyleşi:

Türkiye’de başlatılan PKK’nın silah bırakma ve sınır dışına çıkma sürecini, bu yıl içinde ayrıca mevcut darbe anayasasının yerine yenisinin yapılma olasılığı ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Partimiz çatışmaların diyalog, anlaşma ve demokrasini derinleştirilmesi yoluyla çözümüne aktif destek veren bir tutum izliyor. Kendi ülkemizde savunduğumuz bu tutumun varlığını ve geleceğini belirleme hakkını talep eden başka ülkeler için de uygulanabilir olduğu kanaatini taşıyoruz.”

'Hukuka da yansımalı'

“Kürt halkı barış ve demokrasi içinde yaşama hakkına sahiptir. Hükümet temsilcileriyle PKK arasındaki diyalog bu örgütün eylemsizlik kararıyla desteklenmiştir. Bu kararın önemini kimse yadsıyamaz. Bununla birlikte, Ankara hükümetinin selamladığı bu ilerlemenin tarafları tatmin edecek bir anlaşmayı mümkün kılacak tam bir diyalog sürecinin yolunu açması gereklidir. Kürt halkının haklarının tanınması uzun ve acı veren bir çatışmanın sona ermesini sağlayacaktır. Bu anlaşma mantık gereği Türkiye’nin siyasi-hukuki düzenine de yansımalıdır. Ama ne olursa olsun, bu reform süreci ve bu devletin vatandaşlarının değerlendireceği değişikliklerin niteliği üzerinde fikir beyan etmek bize düşmez. Siyasi bir anlaşmanın nihayetinde özellikle kaynayan bir bölge için olumlu sonuçları olacaktır. Demokrasi sorunları aşmanın en iyi yoludur.

'Umarız esin kaynağı olur'

Özerk parlamentonun Türkiye’deki sürece destek veren bir karar almasına sıcak bakar mısınız? Partiniz böyle bir karara öncülük eder veya destekler mi?

“EH Bildu gerçekten Türkiye hükümeti ile Kürt halkının temsilcileri arasındaki diyalog sürecine destek veren bir önerge vermişti. Bu çerçevede bu diyalog sürecine desteğimizi ve bunun Kürdistan’ın ulusal gerçeğinin tanınması sonucunu doğurması dileğimizi ifade etmiştik. Sürecin aynı zamanda herkesin insan haklarına saygıyı güçlendirmesini ve tarafların demokratik ilkelere uymasını güvence altına almasını arzu etmiştik. Özerk parlamento bu önergemizi geçen 5 martta PNV ve EH Bildu oylarıyla kabul etti. Bu önerge tarihi Nevruz bildirinden önce benimsendi. Bu nedenle esas amacımız Paris’te PKK temsilcilerinin ölümlerini kınamak oldu. Bu Türkiye Büyükelçiliği’nde derin rahatsızlık yarattı. Aslında Türkiye Büyükelçisi konunun ele alınmaması için müdahale etti. Bu da, bazı Bask siyasi partilerinde şikayet nedeni oldu. Partimiz Kürt halkıyla dayanışmasını yineler ve adil ve kalıcı bir barış inşa etme çabalarını desteklemeye hazır olduğunu bildirir. Aynı şekilde umuyoruz ki bu süreç veya Kolombiya ve İskoçya’daki gibi kendi kaderini belirleme süreçleri İspanyol ve Fransız yöneticilere Bask halkının talep ettiği demokratik çözüm yollarını kabul etmeleri için esin kaynağı olur.”

Bask özerk parlamentosu 5 martta iktidar partisi PNV ile EH Bildu’nun desteğiyle Paris’te üç PKK’lının öldürülmesini kınayan bir kararı benimsemişti. Kararda Türkiye’yi eleştiren ifadeler de yer aldığı için Madrid Büyükelçiliği daha taslak halindeyken Meclis Başkanı nezdinde girişimde bulunarak konunun gündemden çıkarılmasını istemiş, böyle bir karardan Türkiye ile Bask Ülkesi arasında giderek gelişen ilişkilerin ve mükemmel düzeydeki Türkİspanyol ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini savunmuştu.

Her millet kendine en iyi uyan çözümü bulmalı

Bu süreçle İspanya’nın ETA’nın silah bırakması için somut olarak Ajuria Enea Paktı ile başlatmış olduğu süreç arasında benzerlik görüyor musunuz?

Her millet kendi durumuna en iyi uyan çözümleri bulmak durumundadır. Bu nedenle çatışmaların çözüm süreçleri analiz edilirken modeller uyarlanmaz. Pakt somut bir siyasi dönemin ürünüydü. Ajuria Enea Paktı İspanyol devletinin bağımsızlıkçı sol hareketle siyasi, polisiye, medyatik ve sosyal alanlarda çatışmasıyla ilintili bir stratejiydi. Bu pakttan önce de Güney Afrika ve İrlanda’da olduğu gibi dışlanma olmadan diyalog yollarını öne alan çözüm süreçleri vardı. Bugün Euskal Herria’da başlayan sürecin temel özelliği budur. Bugün Bask halkı demokratik bir çözümü ve uluslar arası camianın da desteğiyle varılacak siyasi bir anlaşmayı destekliyor. Aiete bildirisinde çizilen ama İspanya ve Fransa devletlerinin kabul etmediği yol haritası siyasi ve toplumsal desteğe sahip.