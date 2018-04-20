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ETA'dan 57 yıl sonra gelen özür

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor

20 Nisan 2018 18:50

Gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, örgüte yakınlığı ile bilinen Gara gazetesinde yayımlanan açıklamayla ilk kez halktan özür diledi ve pişmanlığını dile getirdi.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil. Terör örgütünün kurbanlarından af dilemesi iyi bir şey. Aslında çok daha önce af dilemeliydi." ifadeleri kullanıldı. 

800'den fazla kişiyi öldürdü 

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.

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