ETA yanlısı partiye kapatma

İspanya Yüksek Mahkemesi, Bask bölgesindeki bölücü terör örgütü ETA’nın yasaklanan siyasi kanadı Batasuna partisiyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle Bask Milliyetçi Eylem (ANV) partisini kapattı.



2002 tarihli yasa kapsamında, teröre destek verdiği gerekçesiyle kapatılan partinin malvarlıklarına el konulacak. Geçen şubat ayında ceza mahkemesi ANV’nin faaliyetlerini üç yıllığına yasaklamış, böylelikle partinin mart ayındaki genel seçimlere katılması engellenmişti.



ETA’nın siyasi kanadı Batasuna ise terör örgütü ile bağlantısından ötürü 2003 yılında kapatılmıştı. Ceza mahkemesi tarafından faaliyetleri yasaklanan Bask Komünist Partisi’nin kapatılması yönünde hükümetin yaptığı başvuru da bugün Yüksek Mahkeme’de görüşülecek.