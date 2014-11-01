ETA üyesi Almanya’da yakalandı



Hessen Eyaleti Polis Teşkilatı gözaltına alınan İspanya vatandaşı hakkında uluslararası yakalama kararı bulunduğunu duyurdu. 49 yaşındaki kişinin, ETA için patlayıcı ürettiği ve temin ettiği sanılıyor. Açıklamada operasyonun Alman ve İspanyol polisinin ortak soruşturması sonucunda düzenlendiği ifade edildi.

ETA'nın yüksek düzeyde lojistikçisi olduğu belirtilen kişi 2004 yılından beri aranıyordu. Hakkında Fransa'da da terör örgütüne üyelik ve saldırıların hazırlanmasından verilmiş cezalar bulunan İspanya vatandaşı, Fransa'ya gönderilecek.

1959 yılında kurulan ETA, silahlı mücadele yoluyla Bask bölgesinin bağımsızlığını sağlamayı hedefliyor. Örgüt 2011 yılında resmi olarak şiddet eylemlerine son verdiğini ve silah bıraktığını duyurmuştu. ETA, Avrupa Birliği ve ABD'de terör örgütü olarak kabul ediliyor.