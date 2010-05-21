ETA üyelerine 1040'ar yıl 'sembolik' hapis cezası

T24 - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas havaalanında, iki kişinin öldüğü bombalı saldırı düzenleyen 3 ETA üyesi, 1040'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada İspanya'daki kanunlara göre terör suçluları 40 yıldan fazla hapis yatmıyor.





52 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili yargılanan, savcılığın haklarında 1200'er yıl hapis talep ettiği 3 sanığın davası bugün sona erdi.





Mahkeme ayrıca, ölenlerin ailesine toplam 1 milyon 200 bin avro, yaralananlar ve oluşan maddi hasar için de toplam 45 milyon avroya yakın tazminat ödenmesine karar verdi.





30 Aralık 2006'da Barajas havaalanının T-4 terminalinin otoparkında bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda iki Ekvador vatandaşı ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı.





İspanyol ceza yasasına göre, terör suçlarından dolayı 40 yıldan fazla hapis cezası çekilmiyor; bugün verilen 1040 yıllık ceza sembolik değer taşıyor.