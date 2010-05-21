T24 LogoT24 Logo
Dünya

ETA üyelerine 1040'ar yıl 'sembolik' hapis cezası

İspanya'daki Barajas havaalanında, iki kişinin öldüğü bombalı saldırla ilgili 3 ETA üyesinin yargılandığı dava sonuçlandı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas havaalanında, iki kişinin öldüğü bombalı saldırı düzenleyen 3 ETA üyesi, 1040'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada İspanya'daki kanunlara göre terör suçluları 40 yıldan fazla hapis yatmıyor.


52 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili yargılanan, savcılığın haklarında 1200'er yıl hapis talep ettiği 3 sanığın davası bugün sona erdi.


Mahkeme ayrıca, ölenlerin ailesine toplam 1 milyon 200 bin avro, yaralananlar ve oluşan maddi hasar için de toplam 45 milyon avroya yakın tazminat ödenmesine karar verdi.


30 Aralık 2006'da Barajas havaalanının T-4 terminalinin otoparkında bomba yüklü kamyonetle düzenlenen saldırıda iki Ekvador vatandaşı ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı.


İspanyol ceza yasasına göre, terör suçlarından dolayı 40 yıldan fazla hapis cezası çekilmiyor; bugün verilen 1040 yıllık ceza sembolik değer taşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24