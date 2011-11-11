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Dünya

ETA: Silahı şartlı bıraktık

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri

11 Kasım 2011 02:00

T24 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, "silahsızlanmayı" koşullara bağladı.

Yaklaşık 3 hafta önce silahlı faaliyetlerini bıraktığını açıklayan ETA, bugün iki sözcüsü aracılığıyla Bask'ta yayın yapan Gara gazetesinde yer alan röportajda, “silahsızlanmanın programlarında olduğunu” ancak bunun için “ETA mahkumlarına yakınlaşan ve İspanyol askerlerinin Bask'tan çıkmasını sağlayan bir siyaset izlenmesi gerektiğini” savundu.  

ETA: Silahı şartlı bıraktık

ETA sözcüleri, çağrılarına İspanyol ve Fransız hükümetlerinin olumlu yanıt vermesi halinde “diyalog sürecinin hemen yarın başlayabileceğini” ifade etti. İspanyol ve Fransız hükümetleri ile uluslararası bazı temsilcilerin bulunmasını istediği olası bir müzakerede taraf olarak masaya oturmayacaklarını belirten ETA üyeleri, Bask'taki ayrılıkçı, sol görüşlü siyasi hareket olan izquierda abertzale'nin kendileri yerine masada bulunabileceğini kaydetti. ETA, talep ettiği müzakerelerin, Bask halkının kendi geleceğine karar verme hakkının verilmesiyle sonuçlanması gerektiğini ileri sürdü.  


'Son halen yazılmadı'  

15 sayfalık röportajda ETA üyelerinin, “Hiç şüphe yok ki, silahlı çatışmalar çok fazla kişinin acı çekmesine yol açtı. ETA'nın faaliyetleri de buna dahil. Duygusuz değiliz” diyerek, ETA'nın terör saldırılarından dolayı halka zarar verdiğini ilk defa tanımaları dikkati çekti. ETA üyeleri, 20 Kasım genel seçimlerinden sonra iktidara gelecek olan siyasi partinin “önünde Bask sorununu bulacağını” savunarak, “son halen yazılmadı” uyarısında bulundu. 20 Kasım genel seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Halk Partisi (PP) lideri Mariano Rajoy'u, Bask sorunuyla ilgili “agresif, olumsuz ve anlamsız” konuşmakla suçlayan ETA sözcüleri, İspanya başbakanı olmaya aday birisinin daha sorumlu davranması gerektiğini ileri sürdü.  

Öte yandan seçim kampanyaları kapsamında bugün Bask bölgesinde olan PP lideri Mariano Rajoy, konuşmasında “Tek önemli olan, ETA'nın geri dönüşü olmayacak şekilde kendini feshedip, dağılmasıdır” dedi. 


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