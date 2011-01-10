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Dünya

ETA silah bıraktı!

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, kalıcı ateşkes ilan etti.

10 Ocak 2011 02:00

T24 - İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, kalıcı ateşkes ilan etti.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, kalıcı ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Bask dilinde yayın yapan Gara gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA'nın, kalıcı, genel ve uluslararası denetime açık ateşkes ilan ettiği belirtildi. ETA, üç ay önce, silahlı saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Ancak açıklamada İspanyol hükümetinin temel talebi olan örgütün tamamen silah bırakmasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

ETA, üç ay önce de silahlı mücadeleyE ara verdiğini duyurmuş, ancak bunun ne kadar süreceğini belirtmemişti. İspanya hükümeti ETA tamamen silah bırakmadan, örgüte yönelik operasyonların son bulmayacağını belirtiyor.


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