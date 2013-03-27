ETA: Silah bırakmak gündemimizde yok

Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve 20 Ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını açıklayan ETA, müzakereler çıkmaza girince 'silah bırakma ne gündemimizde yok' açıklaması yaptı.

İspanya'nın kuzey doğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve yaklaşık 2 yıldır hiçbir saldırı yapmayan ETA, Norveç'in Oslo kentinde planladığı diyalog görüşmelerinde İspanyol hükümetinin masaya oturmamasına tepki gösterdi.

ETA internetteki Naiz.info adlı sitesinde yayınladığı bildiride, müzakere alanının kapatılmasının, Bask bölgesindeki "çatışmaların çözümünü geciktireceğini ve zorlaştıracağını" savundu. ETA ayrıca, "Silah bırakma ne gündemimizdeydi ne de şu anda komisyon ile yapılan çalışmaların gündeminde" açıklamasında bulunarak, Oslo'daki görüşmelere katılan, ateşkesin doğruluğunu teyit eden uluslararası komisyon ile silah bırakma hususunda konuşulduğu iddialarını yalanladı.

ETA, "Bask bölgesindeki barış sürecinin bloke edilmesinde tüm sorumluluğun İspanya ve Fransa'da olduğunu" iddia ederken, çözüm sürecinde ileriye gitmek için getirdiği "somut ve önemli önerilerin karşılık bulmadığını, Fransız hükümetinin tüm kararı İspanyol hükümetinin ellerine bıraktığını" belirtti. ETA, her şeye rağmen "Kalıcı bir çözüm inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz ve diyalog için belirlediğimiz temsilcileri aktif tutmayı sürdüreceğiz. Zorluklara karşı boyun eğmeyeceğiz çünkü Bask özgürlük ve barışa layıktır" ifadeleri kullandı.

Öte yandan ETA'nın açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "ETA'nın tamamen kendisini feshettiğini açıkladığı anda herkes için olumlu sonuçlar gelecektir" diyerek, örgüte bir kez daha "tamamen silah bırak" çağrısı yaptı.

Bu arada İspanyol haber ajansı Europa Press, Norveç yönetiminin Şubat ayında ETA yöneticilerini sınır dışı ettiğini ileri sürdü. David Pila, Iratxe Sorzabal ve Josu Ternera adlı ETA yöneticilerinin 2011 sonlarından itibaren Norveç'te bulundukları ve bu ülke tarafından korundukları öne sürülürken, bu kişilerin getirdikleri çözüm önerilerinin İspanyol hükümeti tarafından reddedilmesinin ardından Norveç yönetiminin ETA üyelerini sınır dışı ettikleri ifade edildi. İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, haberle ilgili "ne yalanlıyorum ne de doğruluyorum" dedi.