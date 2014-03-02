ETA silah bırakıyor



Bask bölgesi gazetesi Gara, cumartesi günü ETA'nın açıklamasına yer vererek, örgütün tüm silahlarını teslim edeceğini duyurdu. ETA, 2011 yılında silahlı mücadeleye son verdiğini ilan etmiş ancak henüz silahsızlanmaya yönelik bir adım atmamıştı.

Gazete, 24 Şubat tarihli ETA'ya ait açıklamada, örgütün silahsızlanma sürecine yönelik ilk cephaneliklerin mühürlendiğine yer verdi. Açıklamada Bask bölgesinin "güvenliğini" sağlamak amacıyla başlatılan bu sürecin "her bir silah mühürlenip teslim edilene kadar" süreceği belirtildi. Örgütün açıklamasında silahsızlanma sürecinin başladığı belirtilirken "Basklı siyasi tutuklulara yönelik hak ihlallerine son verilmesi" talebi yinelendi.

ETA, yıllardır İspanya ve Fransa'daki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 500 üyesinin Bask bölgesine nakledilmesini talep ediyor.

ETA'nın açıklamasının yayımlanmasından bir süre önce uluslararası bir uzman komisyonu, örgütün ocak ayında bir takım mühimmatları mühürlettiği ve kullanım dışı hale getirdiğini açıklamıştı. Uzmanlardan oluşan uluslararası komisyon, İspanya hükümeti tarafından resmen tanınmıyor. Komisyon, 21 Şubat tarihinde iki maskeli ETA üyesinin komisyon üyelerine silahları gösterirken görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlamıştı.

ETA, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgüt, 2011 yılında silahlı mücadeleye son verdiğini ilan etmiş ve aynı yılın kasım ayı içinde silah bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak örgüt kendini feshetmeyi kabul etmiyor.

İspanya görüşme kabul etmiyor

Örgütün silahlarını teslim edeceğini açıklamasının ardından Madrid yönetimi, yeniden örgütün koşulsuz olarak kendini feshetmesini ve dağılmasını talep etti. Muhafazakâr Halk Partisi Başkan Yardımcısı Maria Dolores de Cospedal, örgütün göz boyamaktan vazgeçerek, tamamen dağılması gerektiğini kaydetti. İspanya hükümeti, örgütle müzakereye geçmeyi ise kabul etmiyor.

Franco Dönemi'nde, İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir Bask bölgesi hedefiyle kurulan ETA, en az 820 insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Örgütün deneyimli kadrosundan birçok isim geçen yıllarda tutuklanırken, aktif olduğu bilinen en az 30 üyesi yakalama kararı bulunuyor.