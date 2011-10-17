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Dünya

'ETA şiddete son verecek'

Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ETA'nın bu hafta içinde şiddete son verme

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ETA'nın bu hafta içinde şiddete son verme kararı alabileceği bildirildi.



Guardian gazetesi Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ETA'nın bu hafta içinde şiddete son verme kararı almasının beklendiğini yazdı.

ETA'nın tasfiyesiyle sonuçlanabilecek sürecin ilk adımlarından biri olarak görülen bir konferans ise bugün başlıyor.

Konferansa eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın yanısıra İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu İRA'nın siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Gerry Adams ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Kuzey İrlanda barış süreci müzakerelerinde kilit rol oynayan danışmanı Jonathan Powell da katılıyor.

1960'lardan bu yana Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele veren ETA, Ocak ayında ateşkes ilan etmişti. İspanya hükümeti ise örgütün siyasi bir tehdit olarak kalmaya devam ettiğini, tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini yinelemişti.

Son günlerde konferans nedeniyle dikkatlerin Bask bölgesine yoğunlaştığı bir dönemde örgütün bir açıklama yapabileceği de beklentiler arasında yer alıyor. Geçen ay hapisteki ETA üyeleri örgüte şiddete son vermesi çağrısında bulunmuşlardı.

ETA'nın siyasi destekçileri de barışçı yollarla mücadeleye taahhütlerini daha önce açıklamışlardı. Şimdi siyasetçiler, militanlardan uluslararası konferansı bir fırsat olarak kullanarak nihai sonuca ilişkin açıklamalarını bekliyor.

Konferansa iktidardaki Sosyalist Parti'nin Bask bölgesindeki kadroları ve Bask milliyetçileri de katılıyor. Ana muhalefet muhafazakarlar ise konferans davetini reddetti.

İspanya'da önümüzdeki haftalarda genel seçimler yapılacak ve seçimden muhafazakarların ezici bir çoğunlukla çıkmaları bekleniyor.


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