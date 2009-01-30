T24 LogoT24 Logo
Dünya

ETA saldırılara devam dedi

Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ETA, Bask devleti kuruluncaya dek saldırıların devam edeceğini duyurdu.

30 Ocak 2009 02:00

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için şiddete başvuran ETA örgütü, kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, Bask devleti kuruluncaya dek saldırıların devam edeceğini duyurdu.

Bask bölgesindeki "Gara" adlı gazetede yayımlanan bildiride ETA, "Franco rejimine karşı değil, Bask'a özgürlük getirmek için kurulduk" dedi.

"Bask devletinin kurulacağı günün bir gün geleceğini" iddia eden ETA, "Bu halk, devletlerin baskılarını kabul etmeyerek, bağımsızlık yolunda barışçıl ve demokratik yollardan ilerlemeye devam edecek ancak bu arada saldırılarını da sürdürecek" açıklamasını yaptı.

AB'nin terör listesinde yer alan ETA, toplam 839 kişiyi öldürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24