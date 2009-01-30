ETA saldırılara devam dedi

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için şiddete başvuran ETA örgütü, kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, Bask devleti kuruluncaya dek saldırıların devam edeceğini duyurdu.



Bask bölgesindeki "Gara" adlı gazetede yayımlanan bildiride ETA, "Franco rejimine karşı değil, Bask'a özgürlük getirmek için kurulduk" dedi.



"Bask devletinin kurulacağı günün bir gün geleceğini" iddia eden ETA, "Bu halk, devletlerin baskılarını kabul etmeyerek, bağımsızlık yolunda barışçıl ve demokratik yollardan ilerlemeye devam edecek ancak bu arada saldırılarını da sürdürecek" açıklamasını yaptı.



AB'nin terör listesinde yer alan ETA, toplam 839 kişiyi öldürdü.