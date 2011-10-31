-ETA oy değil, prestij kazandırdı MADRİD (A.A) - 31.10.2011 - İspanya'da 20 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde ülke basınında yayımlanan kamuoyu anketleri sonucunda, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) büyük farkla önde gösterilirken, ETA'nın silahlı faaliyetlerini bırakmasının iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'ne (PSOE) oy kazandırmaması dikkati çekti. Seçim öncesi anketler halen PP'yi, PSOE'nin 15 puan önünde gösterirken, muhafazakar sağ görüşlü PP'nin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Siyasi partiler ve İspanyol halkı için seçimde tek öncelikli konu ekonomik sorunlar olsa da uzun bir geçmişi bulunan Bask sorununda yaşanan olumlu gelişmelerin bu seçimlerde seçmeni etkilemediği görülüyor. El Pais gazetesinde yayımlanan bir anket sonucunda, geçen haftalarda silahlı faaliyetlerini kesin olarak bıraktığını açıklayan ETA'nın bu kararında eski İçişleri Bakanı ve şu anda PSOE'nin başbakan adayı olan Alfredo Perez Rubalcaba'nın çalışmalarının büyük etkisinin olduğu belirtildi, ancak bu özelliğin Rubalcaba'nın oylarını artırmaya yeterli olmadığı kaydedildi. Ankete katılan İspanyolların yüzde 78'i, ETA'nın bu kararı almasında, Rubalcaba'nın İçişleri Bakanı olduğu sırada yaptığı çalışmaların ve gösterdiği kararlığının ''biraz veya çok etkisi'' olduğunu savundu. Başbakanlık için yarışan PSOE adayı Rubalcaba ile PP adayı Mariano Rajoy arasında yapılan karşılaştırmada, ETA'nın sonunu getirmek için en iyi yönetimi Rubalcaba'nın göstereceği konusunda çoğunluk hemfikir oldu. Anket sonucuyla ilgili yapılan değerlendirmede ise ETA'nın silahlı faaliyetlerini bırakma kararının PSOE'nin sadece imajını biraz daha iyileştirmeye yaradığı, ancak oy kazandırmadığı görüşü savunuldu. Bu arada siyasi partiler seçim programlarını açıklamaya başlarken, gelecek 4 yılda İspanya'yı yönetmek için favori gösterilen PP'nin başbakan adayı Rajoy, Bask sorununun geleceğiyle ilgili olarak seçim vaadinde ''Silah da bıraksa şiddet yoluyla baskı da yapsa teröristlerle müzakere etmeyeceğiz'' dedi. İşsizliğin yüzde 21'lere geldiği ve ciddi borç sorununun yaşandığı İspanya'da 20 Kasım'daki seçimler tamamen ekonomik sorunlara yönelik sunulan reçetelere bağlanmış durumda gözüküyor.