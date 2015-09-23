T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ETA liderleri yakalandı

Fransa'nın güneyinde yapılan bir operasyonda Bask Bölgesi'nin bağımsızlığı için mücadele eden terör örgütü ETA'nın iki üst düzey yöneticisi yakalandı.

23 Eylül 2015 14:31


ETA kısa adıyla bilinen "Bask Ülkesinin Özgürlüğü" (Euskadi Ta Askatasuna) örgütüne ilişkin operasyon haberini Fransız polisi duyurdu. Güneydeki Saint-Etienne-de-Baïgorry kasabasında yapılan operasyonda 4 ETA üyesinin yakalandığı açıklandı.

'ETA başsız kaldı, bertaraf edildi'

Yakalanan İspanyol vatandaşları Iratxe Sorzabal ve David Pla'nın ETA'nın üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi. İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, AB içişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Yakalanan ETA mensupları Sorzabal ve Pla, örgütün en çok aranan teröristleriydi. Yakalanmalarıyla örgüt başsız kalmış ve bertaraf edilmiştir" dedi.

Üzerlerinde silah yakalandı

Fransız polisi Iratxe Sorzabal'ın yaklaşık 10 yıldır arandığını, David Pla'nın ise 2011 yılında "yeraltına geçtiğini" bildirdi. Örgüt liderleriyle birlikte 2 ETA üyesinin daha yakalandığı, zanlıların üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Mücadeleye son verdi ama silah bırakmadı

ETA, yaklaşık 40 yıldır bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele veriyor. Resmi rakamlara göre ETA eylem ve saldırılarında şimdiye kadar 830 dolayında kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında silahlı mücadeleye son verdiğini ilan eden ETA, silahlarını teslim etmeyi ve dağılmayı reddediyor. ETA, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaBask BölgesiETA Askatasuna)FransızSaint-Etienne-de-BaïgorryETAYakalananIratxe SorzabalDavid Pla ETABakanı Jorge Fernandez DiazBrükselSorzabalPlaDavid PlaBaskAvrupa BirliğiABDDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24