ETA liderleri yakalandı



ETA kısa adıyla bilinen "Bask Ülkesinin Özgürlüğü" (Euskadi Ta Askatasuna) örgütüne ilişkin operasyon haberini Fransız polisi duyurdu. Güneydeki Saint-Etienne-de-Baïgorry kasabasında yapılan operasyonda 4 ETA üyesinin yakalandığı açıklandı.

'ETA başsız kaldı, bertaraf edildi'

Yakalanan İspanyol vatandaşları Iratxe Sorzabal ve David Pla'nın ETA'nın üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi. İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, AB içişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Yakalanan ETA mensupları Sorzabal ve Pla, örgütün en çok aranan teröristleriydi. Yakalanmalarıyla örgüt başsız kalmış ve bertaraf edilmiştir" dedi.

Üzerlerinde silah yakalandı

Fransız polisi Iratxe Sorzabal'ın yaklaşık 10 yıldır arandığını, David Pla'nın ise 2011 yılında "yeraltına geçtiğini" bildirdi. Örgüt liderleriyle birlikte 2 ETA üyesinin daha yakalandığı, zanlıların üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Mücadeleye son verdi ama silah bırakmadı

ETA, yaklaşık 40 yıldır bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele veriyor. Resmi rakamlara göre ETA eylem ve saldırılarında şimdiye kadar 830 dolayında kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında silahlı mücadeleye son verdiğini ilan eden ETA, silahlarını teslim etmeyi ve dağılmayı reddediyor. ETA, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.