ETA Lideri Fransa’da tutuklandı

ETA’nın askeri lideri Garkoitz Asiazu Rubina’nın Fransa’nın güneyinde tutuklandığı bildirildi.



İspanya’daki ayrılıkçı Bask örgütü ETA’nın askeri lideri Garkoitz Asiazu Rubina’nın Fransa’nın güneyinde tutuklandığı bildirildi.



İspanyol El Pais gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde "Txeroki" adıyla da bilinen Rubina’nın Fransız ve İspanyol güvenlik güçlerinin ortak operasyonu sonucu Cauterets bölgesinde tutuklandığı belirtildi.



Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanılarak verilen haberde, Rubina’nın, 2007 yılının Aralık ayında 2 İspanyol sivil polis görevlisinin öldürtülmesi olayıyla bağlantısı olduğuna inanıldığı kaydedildi.



Açıklamada "bu tutuklama Fransız polisi ve jandarmasının terörizmin her çeşidine karşı savaştaki kararlılığını gösteriyor ve Bask terörizmine karşı savaşta Fransa ile İspanya arasındaki mükemmel iş birliğini bir kez daha gözler önüne seriyor" denildi.(AA)

