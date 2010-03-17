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Dünya

ETA ilk kez Fransa'da bir Fransız polis öldürdü

Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesindeki ETA, tarihinde ilk kez Fransız polis öldürdü.

17 Mart 2010 02:00

T24 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, tarihinde ilk kez Fransız polis öldürdü.

İspanyol basınının güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bir aracın çalındığı ihbarını alan Fransız polisi, hızla seyreden, içinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu BMW marka aracı durdurmaya çalıştığı sırada, arkada bulunan ve içinde 2 kişinin olduğu araçtan ateş açıldı.

Paris'in Dammarie les Lys mahallesinde dün akşam (16 Mart 2010) gerçekleşen  silahlı çatışmada Jean Serge Nerin adlı, 4 çocuk babası bir Fransız polis hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak Joseba Fernandez Aspurz adlı ETA üyesinin tutuklandığı, diğer 5 kişinin ise kaçmayı başardığı bildirildi.

Yetkililer, İspanya'da bankaların ATM'lerini ateşe vermek, sokakta şiddetten ve 2008 yılında polise saldırıdan dolayı Aspurz hakkında arama emri bulunduğunu açıkladı.

ETA'nın ilk kez Fransa'da bir Fransız polisi öldürmesiyle sonuçlanan olayla ilgili diğer 5 kişinin yakalanması için geniş çaplı arama yapıldığı belirtildi.

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