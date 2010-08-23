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Dünya

ETA gençlik kolları Barselona'yı karıştırdı

ETA son 1 yıldır terör saldırısı yapmıyor. Örgütün gençlik kolları ise zaman zaman sokak gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- İspanya’nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesindeki Barcelona kentinde polislerle, ETA terör örgütünün destekçileri arasında sokak çatışmaları yaşandı.


Olaylar polisin, dokuz yıldır hapiste olan ETA üyesi Laura Rieara’nın serbest kalmasını isteyen 200 göstericiye copla müdahale etmesiyle başladı. Eylemciler her yıl geleneksel olarak yerel bir festivalin düzenlendiği festivalde izinsiz gösteride bulunmak istedi. Polis de bildiri okunacağı sırada eylemcilere saldırdı. ETA’nın eylemlerinin övüldüğü bildiriyi okumalarına izin verilmeyen göstericiler de polise kaldırım taşları atarak karşılık verdiler.


Bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı. Rieara, Barcelona belediyesinde çalışırken ETA’ya destek vermekle suçlanmış ve tutuklanmıştı

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