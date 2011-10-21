ETA 43 yıl sonra silah bıraktı!

T24

ETA, Bask bölgesinde yayınlanan Gara ve Berria adlı gazetelerin internet sitelerinde yayımlanan yazılı bildiride ve bir video görüntüsünde, "silahlı faaliyetlerini tamamen sona erdirdiğini" duyurdu.



Silah bırakmakta "kararlı olduğunu ve açık bir vaatte bulunduğunu" vurgulayan ETA, İspanyol ve Fransız hükümetlerine "çatışmanın sonuçlarını çözüme kavuşturmak için direk bir diyalog yolu açılması" çağrısında bulundu.



Yüzleri kapalı 3 kişi tarafından okunan ETA bildirisinde yapılan açıklamadan "tarihi" diye bahsedilirken,"Bask bölgesinde yeni bir siyasi dönem başladı. Siyasi sorunlara demokratik ve adil çözüm bulabilmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız" denildi.



Geçen pazartesi günü San Sebastian kentinde yapılan Uluslararası Barış Konferansı'nın sonunda yapılan "silah bırakma" çağrısına atıfta bulunan ETA, bunu "büyük bir siyasi girişim" olarak değerlendirdi.





Kimler katılmıştı?



Söz konusu Uluslararası Barış Konferansı'na, eski BM Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Kofi Annan, eski İrlanda Başbakanı Bertie Ahern, eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Bruntland, İrlanda'daki Sinn Fein partisinin lideri Gerry Adams, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Kuzey İrlanda ile ilgili konulardaki başmüzakerecisi Jonathan Powell, eski Fransa İçişleri Bakanı Pierre Joxe gibi isimler ile Bask bölgesinde şu anda ana muhalefette bulunan Bask Milliyetçi Hareketi (PNV) ve Bask parlamentosundaki diğer siyasi partiler, Bask'taki aşırı milliyetçi sol hareket "izqiuerda abertzale", Bask'taki sendikalar ile bazı işadamları katılmıştı.



ETA son olarak 5 Eylül 2009 tarihinde ateşkes ilan etmiş ve 10 Ocak 2011'de bunu "kalıcı, genel ve doğruluğu uluslararası alanda kanıtlanabilir" boyuta taşımıştı. 43 yıldır terör saldırıları düzenleyen ETA, bazı İspanyol kaynaklarına göre 829, bazılarına göre de 859 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.



ETA'nın açıklamasında ne örgütün feshedilmesine ne de silah teslim edilmesine herhangi bir atıfta bulunulmaması dikkat çekti.





Zapatero: Yasaların ve aklın bir başarısı



İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, ETA'nın, silahlı faaliyetlerini bırakmasıyla ilgili açıklamasını, "Bu, demokrasinin, yasaların ve aklın bir başarısı" diye değerlendirdi.



Zapatero, basına yaptığı açıklamada, "Bu son, tüm siyasi partilerin birlik olmasının bir neticesidir" dedi. İspanya'nın demokrasi tarihindeki tüm hükümetlere, başbakanlara ve başta kendi dönemindekiler olmak üzere tüm içişleri bakanlarına yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Zapatero, ETA'ya karşı mücadelede Fransa'nın işbirliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.



Zapatero, İspanya'nın çok uzun yıllar acı çektiğini ve teröre karşı mücadele ettiğini belirterek, "Bizimkisi terörizmsiz bir demokrasi olacak ama şimdiye kadar olan terör asla hafızalarımızdan silinmeyecek" dedi.



Gazetecilerden soru almadan konuşan Zapatero, "Özellikle Bask toplumunu düşünüyorum. Korkuyla düğümlenen bir yaşamın sona ermesinin zevkini çıkartacak" ifadesini kullandı.



"Hukuk devleti, birlikte yaşamanın tek modeli olarak üstün geldi. Bu başarı, İspanyol toplumunun kararlılığı ve ılımlı yaklaşımı sayesinde gerçekleşebildi" diyen İspanya Başbakanı, "terörizm kurbanlarının anılarının her zaman İspanyol toplumuna eşlik edeceğini" söyledi.



Zapatero ayrıca, ETA'ya karşı bu zamana kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı İspanyol güvenlik güçlerine de teşekkür etti.





İspanyol hükümeti: ETA bitti



İspanyol hükümeti, ETA'nın 43 yıl sonra silahlı faaliyetlerini bırakmasıyla bağlantılı olarak basına gönderdiği bilgilendirme notunda, "ETA bitti" ifadesini kullandı.



İspanyol hükümeti tarafından yerli ve yabancı basına gönderilen bilgilendirme notunda, "Uzun yıllar boyunca gösterilen büyük çabalar ve demokrasi, ETA'yı bu dönüşü olmayan noktaya getirdi ve 43 yıllık şiddetinin, suçlarının son bulmasını sağladı" denildi.



ETA'nın, 1968 yılından bu yana terör saldırıları yaptığı ve toplam 829 kişiyi öldürdüğü belirtilirken, terör sorununun uzun yıllar boyunca İspanyol halkının 3 temel endişesinden biri olduğu vurgulandı.



2004 yılından bu yana iktidarda olan Zapatero hükümeti, 2004 Nisan ayından bu yana toplam 734 ETA üyesinin yakalandığını, bunlardan 92'sinin ETA'nın ateşkeste olduğu 2010 eylül ayından bu yana olan dönemde gerçekleştiğini hatırlattı.



Verilen bilgilerde ayrıca, ETA'ya karşı mücadelede Fransa ile işbirliğinin "temel" olduğu, İngiltere, Meksika, Portekiz ve Kanada'nın da ETA terörüne karşı mücadelede önemli ülkeler olduğu vurgulandı.



İspanyol hükümeti, ETA'ya karşı yürütülen mücadelenin yasal alanda da çok güçlü devam ettiğini, ETA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2009 yılında Anayasa Mahkemesinin kararıyla ANV ve PCTV siyasi partilerinin yasadışı ilan edildiğini, 5 Eylül 2009'da Yüksek Mahkemenin kararıyla D3M ve Askatasuna seçim listelerinin iptal edildiğini ve son olarak Yüksek Mahkeme'nin 23 Mart 2011 tarihli kararıyla Sortu'nun siyasi parti olarak yerel seçimlere katılmasının engellendiğini belirtti.





