Et ve Süt Kurumu: "Firma itiraz ettiği için 'hastalıklı etleri' hemen imha etmedik"

Et ve Süt Kurumu (ESK), Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton hastalıklı etin imha sürecine neden 5 ay sonra başlandığını açıkladı. ESK’nın açıklamasında, “Sonuçların olumsuz çıktığı ithalatçı firmaya resmi yazı ile bildirilmiştir. Ancak ithalatçı firmanın imhaya itiraz etmesi ve yasal prosedürleri işletmesi nedeniyle süreç uzamıştır” denildi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, imhayla ilgili kesin kararın 30 Kasım’da alındığı belirtilen açıklamada, imha için yer temini konusunda da sorun yaşandığı vurgulandı.

Bosna Hersek’ten 24 Ağustos 2017’de ithal eden 20 ton hastalıklı etin imha işleminin hâlâ tamamlanamamış olması soru işaretlerine neden oldu. ESK, 5 Ocak 2018’de 4 ile yazı göndererek, muhafaza altında tuttukları hastalıklı etleri, Erzincan Kombinası’nda bulunan Rendering Tesisleri’nde imha edilmesini istedi. Açıklamada etlerin imhasının tek bir tesiste yapılabildiği kaydedildi.

‘Tespit sonrası piyasada yok’

ESK açıklamasında, “Hastalık tespit edildikten sonra iddia edildiği gibi etler kesinlikle piyasaya sürülmedi” denildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalıklı etleri yiyen 309 kişinin zehirlendiği iddialarını da yanıtlayan ESK, “Söz konusu hastaneye de hastaneye yemek tedarik eden firmaya da et satışımız yok. İddialar asılsızdır” diye konuştu.