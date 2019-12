Et ve Balık Kurumu'na ithalat yapma yetkisi verildi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın artan et fiyatlarını ucuzlatmak için talimat vermesinin ardından günlerdir merak edilen çözüme ilişkin Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Bakan Çağlayan, Et ve Balık Kurumu'na canlı hayvan ve et ithalatı yapma yetkisi verildiğini açıkladı.

Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, et fiyatlarında son günlerde meydana gelen spekülatif fiyat artışlarının dengelenmesi amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla sürdürülen çalışmalar sonucunda, Et ve Balık Kurumu'na canlı hayvan ve et ithalatı yapabilmesi için gerekli belgelerin bugün itibariyle Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verildiğini bildirdi.

TARIM BAKANI İŞARETİ VERMİŞTİ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, et ithalatı için pazar araştırması yaptıklarını ve çalışmayı 1 hafta içinde sonuçlandıracaklarını söylemişti. Üreticiye zarar verme amacı taşımadıklarını, et fiyatlarının yükselmesinin üreticilere değil spekülatörlere yaradığını ifade eden Eker, “İhtiyaç neyse biz onu gideririz. Geçmişte pirinçte yaptığımız gibi...” diye konuşmuştu.

KASAPLAR MEMNUN

Bursa Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldız, Kasaplar olarak ithalata olumlu baktıklarını ancak bunun canlı hayvan ithalatı şeklinde olması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Et ithalatına karşıyız. Et ithalatı, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılayacak şekilde Et ve Balık Kurumu tarafından belirli miktarda yapılabilir ancak genel anlamda canlı hayvan ithalatı şeklinde olmalı" dedi.

Avrupa ülkelerinden canlı hayvan ithalatı yapılırsa et fiyatlarının düşeceğini belirten Yıldız, "Canlı hayvan ithalatının önü açılırsa, kasaplar, ithalatçılar ucuz hayvanı bulup ülkeye getirir. Ucuz hayvanların ülkeye gelmesi ile birlikte 24 liraya kadar ulaşan bir kilogram kıymanın fiyatı 15 liraya kadar geriler. Bu durumda hem tüketici et yiyebilir hem de kasaplar iş yapar. Et fiyatının yükselmesi nedeniyle son haftalarda kasaplarda işler durma noktasına geldi" diye konuştu.

REKABET KURUMU SPEKÜLASYON BULAMADI

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, kırmızı et fiyatlarındaki artışa ilişkin bir ön araştırma yaptıklarını, ancak yüksek fiyatın sonucunda yapısal unsurların daha önemli, daha belirleyici olduğunu gördüklerini kaydetti. Kaldırımcı, "Fakat örgütlü, kartel dediğimiz türden rekabet ihlali tespiti yapmaya imkan verecek bir tablo yok" dedi.