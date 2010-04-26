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Ekonomi

Et ve Balık Kurumu'na ithalat yapma yetkisi verildi

Et fiyatlarında ucuzlama sağlamak amacıyla Et ve Balık Kurumu'na ithalat yapma yetkisi verildi

26 Nisan 2010 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın artan et fiyatlarını ucuzlatmak için talimat vermesinin ardından günlerdir merak edilen çözüme ilişkin Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Bakan Çağlayan, Et ve Balık Kurumu'na canlı hayvan ve et ithalatı yapma yetkisi verildiğini açıkladı.

 

Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, et fiyatlarında son  günlerde meydana gelen spekülatif fiyat artışlarının dengelenmesi amacıyla, Dış  Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla  sürdürülen çalışmalar sonucunda, Et ve Balık Kurumu'na canlı hayvan ve et  ithalatı yapabilmesi için gerekli belgelerin bugün itibariyle Dış Ticaret  Müsteşarlığı tarafından verildiğini bildirdi.

 

TARIM BAKANI İŞARETİ VERMİŞTİ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, et ithalatı için pazar araştırması yaptıklarını ve çalışmayı 1 hafta içinde  sonuçlandıracaklarını söylemişti. Üreticiye zarar verme amacı taşımadıklarını, et fiyatlarının  yükselmesinin üreticilere değil spekülatörlere yaradığını ifade eden Eker,  “İhtiyaç neyse biz onu gideririz. Geçmişte pirinçte yaptığımız gibi...” diye konuşmuştu.

 

KASAPLAR MEMNUN

 

Bursa Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan  Yardımcısı Muhsin Yıldız, Kasaplar olarak ithalata olumlu baktıklarını ancak bunun canlı hayvan ithalatı şeklinde olması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Et ithalatına karşıyız. Et ithalatı, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılayacak şekilde Et ve Balık Kurumu tarafından belirli miktarda yapılabilir  ancak genel anlamda canlı hayvan ithalatı şeklinde olmalı" dedi.

 

Avrupa ülkelerinden canlı hayvan ithalatı yapılırsa et fiyatlarının düşeceğini belirten Yıldız, "Canlı hayvan ithalatının önü açılırsa, kasaplar, ithalatçılar ucuz  hayvanı bulup ülkeye getirir. Ucuz hayvanların ülkeye gelmesi ile birlikte 24  liraya kadar ulaşan bir kilogram kıymanın fiyatı 15 liraya kadar geriler. Bu  durumda hem tüketici et yiyebilir hem de kasaplar iş yapar. Et fiyatının  yükselmesi nedeniyle son haftalarda kasaplarda işler durma noktasına geldi" diye konuştu.

 

REKABET KURUMU SPEKÜLASYON BULAMADI

 

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin  Kaldırımcı, kırmızı et fiyatlarındaki artışa ilişkin  bir ön araştırma yaptıklarını, ancak yüksek fiyatın sonucunda yapısal unsurların daha önemli, daha  belirleyici olduğunu gördüklerini kaydetti. Kaldırımcı, "Fakat örgütlü, kartel dediğimiz türden rekabet ihlali tespiti yapmaya imkan verecek bir tablo yok" dedi.

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