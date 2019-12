Et ve Balık Kurumu 100 yeni mağaza açılıyor

T24 - Et ve Balık Kurumu, market ve kasap fiyatlarından daha ucuza et sattığı mağazaların sayısını artırıyor. İlk etapta 50'si İstanbul'da olmak üzere büyükşehirlerde 100 yeni mağaza açılacak.



Et fiyatlarında geçen yıldan bu yana devam eden yükseliş eğilimi, Et Balık Kurumu'nu harekete geçirdi.

Piyasa fiyatlarının dengelenmesi için 100 yeni mağaza açılıyor.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, "Halkımız, özellikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımız da bu şekilde daha ucuz, daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha kaliteli et ve et ürünlerine bu yolla ulaşmış olacak" dedi.

Et Balık Kurumu, 8 ildeki 12 mağazasında market ve kasap fiyatlarından daha düşük rakamlarla et satıyor.

Kurumda kıymanın kilogramı 16, dana kuşbaşının kilogramı ise 18 liradan satılıyor.

Market ve kasaplarda ise kıyma 18 ile 23, kuşbaşı ise 21 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Kurumun mağaza sayısının artması bu anlamda önem taşıyor.



50 mağaza İstanbul'da

Mağazalar Et Balık Kurumu'nun isim hakkıyla özel sektör tarafından açılacak. Mağazaların 50'si İstanbul'da 20'si Ankara'da kalanı ise büyükşehir statüsündeki illerde olacak.



Carrefoursa: Rekabetten korkmayız

Et ve Balık Kurumu'nun ucuz et atağına özel sektörden destek geldi.

CNBC-e'ye konuşan Carrefoursa Genel Müdür Yardımcısı Merter Özay, "Rekabetten korkmayız. Et fiyatlarındaki artış bizi de zorluyor, olumlu karşıladık. Piyasaya girecek her müteşebbüs, her arz organize perakende sektörüne canlılık getirecektir" dedi.