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Ekonomi

Et ve ayçiçek yağı, ihracatı dönemsel olarak düzenlenebilecek ürünler listesine dahil edildi

Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı için ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek ürünler de düzenleme kapsamına alındı

04 Mart 2022 09:47

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Bakanlığın "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığınca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.

Söz konusu ürünler, büyükbaş hayvanların eti, koyun ve keçi etleri, sakatatlar, bazı kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday unu, mısır unu, buğday irmiği, mısır irmiği, aşurelik buğday, bulgur ve karma yem olarak belirlendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle ayçiçek tedarikinde yaşanabilecek sorunların da etkisiyle zeytinyağı ve fraksiyonları, rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları, soya yağı ve fraksiyonları, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, mısır yağı ve fraksiyonları, margarin ve tereyağı düzenleme kapsamına alındı. (AA)

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