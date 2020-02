"Et suyu sıcak geldi" dedi, restorana dava açtı!

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Jessica Byrd, Whataburger isimli restoran zincirini 5 yaşındaki akrabasına verilen et suyunu çok sıcak olması gerekçesiyle dava etti.

My San Antonio gazetesinde yer alan habere göre Byrd ve 5 yaşındaki akrabası 2017'nin temmuz ayında gittikleri restoranda çocuk menüsü istedi. 5 yaşındaki çocuk menüdeki et suyunu üzerine dökünce vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi. My San Antonia'ya konuşan Byrd "O kadar sıcaktı ki çocuğun bacaklarında ikinci derece yanıklar meydana geldi" dedi.

Byrd davaya gerekçe olarak restoran çalışanlarının et suyunu gerekli sıcaklıkta tutmamaları ve çocuğun çığlıkları sonrasında yardıma gelmemeleri olarak gösterdi. Byrd restoran zincirinin çocuğun tedavi masraflarını karşılamasını istedi ve yaşanan sıkıntılar nedeniyle ek para talep etti.

Whataburger henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.