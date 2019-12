ET KRİZİ BELEDİYEYİ VURDU!

Mehmet Demirkaya - T24





Et fiyatlarındaki yükselişten, sade yurttaşın yanı sıra kurumlarda etkilenmeye başladı. İSKİ yemekhaneleri için alınan et miktarını, geçen yıla göre 5 bin kilogram düşürdü. İki yıldır aldığı kuzu etini ise bu yıl ihaleye dahil etmedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluş olan İSKİ, Kağıthane, Aksaray, Feriköy, Terkos, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, İkitelli, Kadıköy, Kartal, Elmalı ve Ömerli yemekhanelerinde kullanılmak üzere 125 bin kilogramlık "Dana uzun but" alım ihalesi yaptı. İhaleyi 1 milyon 992 bin 500 TL'ye Yalçın Et Gıda sanayi üstlendi. Bir yıllık et ihtiyacı için İSKİ firma ile 28 Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzaladı.



Et fiyatı arttı miktar düştü



İSKİ son 2 yıldır 120 bin kilogram "Dana uzun but" ve 10 bin kilogram kuzu karkas et alımı yapıyordu. 2008'deki toplam 130 bin kilogramlık et ihalesini bir milyon 304 bin TL'ye, 2009'daki aynı miktardaki et ihalesini bir milyon 458 bin 400 TL'ye yapan İSKİ bu yıl, alacağı et miktarını 125 bin kilograma düşürdü. İSKİ, miktarını düşürmesi ve kuzu alımı yapmamasına karşın, ete yaklaşık 500 bin TL daha fazla ödeme yapacak.



Yıllara göre et fiyatındaki artış



İSKİ'nin son 5 yılda yaptı et alımlarındaki kilogram fiyatı bu yıl olduğa kadar artmamıştı. Etin kilosunu 2006'da 8,97 TL'den, 2007'de 8,65 TL'den, 2008'de 9,1 TL'den, 2009'da 10,60 TL'den alan İSKİ, bu yıl etin kilosunu 15,94 TL'den almak zorunda kaldı.



Yalçın Et İSKİ'den ikinci ihaleyi aldı



İSKİ'nin geçen yıl yaptığı et ihalesini de alan Yalçın Et Gıda firması 500 bin TL sermayeli bir firma. Merkezi Bayrampaşa'da bulunan ve 1993'te kurulan firmanın ortakları Muzaffer Yıldırım ve Eren Yıldırım. İSKİ'nin daha önceki et ihalelerini ise Kayalar Et Sanayi ve Bursa Et firmaları kazanmıştı.