-ET İTHALATININ ŞARTLARI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı et ithalatında uygulanacak şartları belirledi. Sığır eti ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesiyle ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, sığır eti ithalatı yapmak isteyenler Tarım Bakanlığından Kontrol Belgesi alacaklar. En fazla 30 aylık sığırlardan elde edilecek sığır etleri bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde olacak, proforma faturalarında bu hususlar belirtilecek. İthal edilecek sığır etleri taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacak. Sığır etleri orijin ülkede Tarım Bakanlığı elemanlarınca incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalardan elde edilmiş olacak. Tarım Bakanlığı elemanları tarafından uygun bulunmayan mezbahadan gelen veya inceleme ve kontrolün yapılmasından önce kesilmiş etlerin ithalatına izin verilmeyecek. -ÖRF VE ADETLERE UYGUN KESİLECEK- Etlerin elde edildiği sığırların, Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilen veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılacak ve Türkiye örf ve adetlerine uygun olarak Tarım Bakanlığınca belirlenecek usullere göre kesimi gerçekleştirilecek. İthal edilecek etlere ait kesim, soğutma ve dondurma tarihleri ile soğutma, dondurma, muhafaza ve nakletme dereceleriyle birlikte, insan gıdası olarak tüketilmesine uygun olduğunu belirten resmi makamlarca düzenlenmiş ''Tüketilebilirlik Belgesi'' ibraz edilecek. İthal edilecek etlerin o ülkede doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğun gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası resmi veteriner tarafından tasdik edilmiş olacak. -DELİ DANA OLMADIĞINA DAİR BELGE- İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programının olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belirlenecek. İthal edilecek etlere ilişkin, sağlık şartlarının usul ve esasları Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bu tebliğ hükümlerine yerine getirmeyen ithalatçılara ikinci bir Kontrol Belgesi düzenlenmeyecek. Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE'den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi ithalat sırasında ibraz edilecek.