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Ekonomi

ET İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI  ANKARA (A.A)

02 Temmuz 2011 15:16

-ET İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI  ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Yerli besiciyi korumak amacıyla bu yılın Mayıs ayında yüzde 60'a çıkarılan et ithalatındaki gümrük vergisi, bugünden itibaren de yüzde 75'e yükseltildi. Et ithalatında gümrük vergisinin yükseltilmesine yönelik ithalat rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren, karkas ve yarım karkas, eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas, karkasın ön çeyrekleri ve arka çeyrekleri ithalatında yüzde 75 gümrük vergisi uygulanacak. İç piyasada et fiyatlarının dengelenmesi için geçen yıl önce Et ve Balık Kurumuna (EBK) sıfır gümrük vergisi ile kasaplık hayvan ithalatı yetkisi veren hükümet, daha sonra et ithalatı için de gümrük vergilerini düşürmüştü.

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