Et ithalatında gümrük vergisi artırıldı

T24 - Yerli besiciyi korumak amacıyla, bu yılın Mart ayında yüzde 45'e çıkarılan et ithalatındaki gümrük vergisi, bugünden itibaren yüzde 60'a yükseltildi.





Et ithalatında gümrük vergisinin yükseltilmesine yönelik ithalat rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren, karkas ve yarım karkas, eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas, karkasın ön çeyrekleri ve arka çeyrekleri ithalatında yüzde 60 gümrük vergisi uygulanacak.

İç piyasada et fiyatlarının dengelenmesi için geçen yıl önce Et ve Balık Kurumuna (EBK) sıfır gümrük vergisi ile kasaplık hayvan ithalatı yetkisi veren hükümet, daha sonra et ithalatı için de gümrük vergilerini düşürmüştü.

Geçen yıl Haziran'da çıkarılan kararname uyarınca EBK'ya sıfır gümrük ile 2010 yılı sonuna kadar 100 bin ton et ithalat yetkisi verilmesine ilişkin süre, daha sonra çıkarılan kararname ile 31 Aralık 2011'e kadar uzatılmıştı.

İç piyasada et fiyatlarının dengelenmesi için halen, sıfır gümrük ile büyükbaş besi hayvanı, yüzde 20 gümrük vergisi ile küçükbaş besi ve kasaplık hayvan ithalatı yapılabiliyor. Büyükbaş kasaplık hayvan ithalatında, hayvanların ağırlığına göre yüzde 30-40 gümrük vergisi uygulanıyor.

İthal et ve kasaplık hayvanların maliyetinin düşük olması nedeniyle, yerli besici, hayvanını satmakta zorlanıyordu. EBK'nın 12,5 lira olarak belirlediği hayvan alım fiyatı, yerli besici için düşük kalınca EBK, geçen hafta alım fiyatını 13 liraya çıkarmıştı. EBK ayrıca, yerli besicinin EBK'ya hayvan getirmesini sağlamak üzere sözleşmeli alıma geçmeyi planlıyor.

Yerli besiciler, karkas kg maliyetinin 14 lira civarında olduğunu belirtiyor. İthal ette gümrük vergisi yükseltilerek ithal maliyetinin artırılması, böylece yerli besicinin korunması öngörülüyor.

Besiciler, ithal ette gümrük vergisinin düşük tutulması nedeniyle, et ithal edenlerin haksız kazanç sağladığını, ucuza ithal ettikleri eti yine yüksek fiyatlara sattığını öne sürüyor.