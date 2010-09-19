-ET İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Küçükbaş hayvan ve et ithalatında gümrük vergileri düşürüldü. Kasaplık hayvan ithalatında daha önce yüzde 40 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 30 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, kasaplık hayvan ithalatında daha önce yüzde 40 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 30 olarak belirlendi. 1 Ocak 2011'e kadar, 1 yaşında veya daha küçük kuzuların ithalatında yüzde 135 olan gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye, karkas ve yarım karkasın gümrük vergisi oranları yüzde 225'ten yüzde 30'a, kasaplık olanların gümrük vergisi oranları da 1 Nisan 2011'e kadar yüzde 135'ten yüzde 30'a düşürüldü. Ağırlığı 80 kilogramı geçmeyen küçükbaş hayvanların ithalatında da yüzde 135 olan gümrük vergisi, 1 Nisan 2011 yılına kadar yüzde 20'ye indirildi. Bu arada yetkililer, Trakya bölgesinin şaptan ari statüsünün korunabilmesi ve bölgenin kurbanlık küçükbaş hayvan ihtiyacının karşılanması üzerine gümrük vergilerinin düşürüldüğünü ifade ettiler. Kasaplık hayvan ithalatında yıl sonuna kadar gümrük vergisinin yüzde 135 yerine yüzde 40 olarak uygulanması yönünde geçen ay Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştı.