Et ithalatına sıkı denetim gelecek

T24 - Bakterili et iddiası üzerine Tarım Bakanlığı, ithal edilecek etler için sıkı bir denetim ağı oluşturma kararı aldı. Bundan böyle etin her aşamasını veteriner kontrol edecek.



Ette virüs iddiaları tüketiciyi tedirgin edince Tarım Bakanlığı yeni tedbirler almaya başladı. Et ithalatı izni sonrası yurtdışından getinilecek canlı hayvan ve kesilmiş etlerin getirildiği ülkelerden tüketiciye ulaşana kadar veterinerlerin denetiminden geçecek.



İthal et için verilen izin sonrası gelecek olan etlerin güvenirliği tartışılırken; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu sorunu “veteriner personeliyle” aşmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ithal et getirtmek isteyen firmalar için Tarım Bakanlığı’nın veterinerleri devreye girecek.





Getirilirken de denetlenecek



Görevlendirilecek Tarım Bakanlığı veterinerleri hayvanın kesileceği kesimhanede kesim sürecinde hazır bulunacak. Hayvana kesim öncesi ve sonrası yapılan testleri denetleyecek, etlerin şoklanarak Türkiye’ye getirilmesi sürecine de dahil olacak.



Yılbaşına kadar sınırlı bir süre için izin verilen et ithalatının detayları netleşmeye başladı. Buna göre ithal etlerin “İslami kurallara göre kesilmiş olması” koşulu, bürokrasi tarafından da tartışıldı. Avrupa’da geçerli olan tabancayla bayıltma ve sonrasında kesmenin İslami koşullara uygun olup olmadığı tartışıldı, ancak kesin bir sonuca varılamadı. Yetkililer yurtdışında Müslümanlara dönük kesim yapılan yerlerin tercih edilmesi gerektiğini, şu anda uygulamanın böyle yürüyeceğini belirtiyor.





Testlerin listesi hazırlanıyor



İthal etlerin güvenilirliğiyle ilgili tartışmaları azaltmak içinse, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tüm süreçleri denetleyecek. Bakanlığa bilgi verilmesinden sonra, Tarım Bakanlığı’nın veterinerleri kesimin yapılacağı yere gidecekler. Burada kesim öncesi muayene ve gereken testleri yapacaklar, kesimin uygun gerçekleştirilmesini sağlayacak ve kesim sonrası testleri de denetleyecekler. Şoklama işleminin ardından Türkiye ’ye gelecek etlerin depolanacağı yerler de önce veterinerlerin denetiminden geçecek.



Yetkililer, gelecek etlerin güvenilir olabilmesi için, Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün gerekli testlerin bir listesini hazırladığı belirtiyor.



Bu testlerin içinde deli dana testi de bulunacak. Ancak, deli dana hastalığına bir başka önlem olarak 24 aydan küçük hayvanların kesilerek Türkiye ’ye getirilmesi öngörülüyor. Deli dana hastalığının 36 aydan büyük hayvanlarda daha çok görülmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı vurgulanıyor.



