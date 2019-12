-ET İTHALATINA İZİN ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar et ithalatına izin verdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, et ithalatı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği sağlık şartlarına uygun olarak yapılacak. Et ithalatı çerçevesinde Türkiye'den görevlendirilecek veteriner hekimlerin kontrol ve nezaretinde İslami usule uygun kesilen hayvanlardan elde edilen taze soğutulmuş ve dondurulmuş karkas şeklindeki ürünlere müsaade edilecek. Söz konusu ticaret, Et ve Balık Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve kontrol edilen 1. sınıf kombinalar, et ürünleri üretim tesisleri ve yemek üreten tesislerce yapılacak ve kullanılacak. Ticarete konu ürünlerin kalıntı içermemesi, teste tabi tutulması ve en fazla 30 Ay/Yaş hayvanlardan elde edilmesi hususları çerçevesinde işlem tesis edilecek. Daha önce kesilerek dondurulmuş ürünlerin ticaretine müsaade edilmeyecek ve uygulama 31 Aralık 2010 tarihine kadar yürütülecek. Böylece AB ile ilişkilerde 1998 yılından beri sorun olan 19 bin tonluk et ithalatı taahhütü de yerine getirilmiş olacak. -HAYVAN İTHALATI- Bu arada, et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi için daha önce kasaplık hayvan ve besi hayvanı ithalatı için Tarife Kontenjanı açılmıştı. Et ve Balık Kurumu bu kapsamda şimdiye kadar 66 bin ton hayvan ithalatı için ihale yaptı. Kurum, 10 bin ton hayvan ithalatı için de 27 Eylül tarihinde ihale yapacak. -TEDBİRLER- Açıklamada, Türkiye'de et piyasasında arz ve talep dengesinin ve fiyatların regülasyonu amacıyla piyasalara ithalat yoluyla müdahale edilmesinin gerekli görüldüğü, Türkiye'de üretim alt yapısının güçlendirilmesi, üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla bir dizi tedbirin uygulamaya konulduğu anımsatıldı. Son günlerde dünyada yaşanan afetler nedeniyle gerek bitkisel ve gerek hayvansal ürün fiyatlarında artışlar yaşandığı, bu artışlardan Türkiye'nin etkilenmemesi için tedbirler alındığı ve alınmaya devam edildiği bildirildi. Tedbirler çerçevesinde sıfır faizli 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisi verilmeye başlandığı, bu desteğin başlatıldığı 1 Ağustos 2010'dan bugüne kadar 6 bin 600 çiftçiye 516 milyon lira kredi kullandırıldığı ifade edildi. Hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yüzde 40 hibeli hayvancılık destekleri uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, hayvancılığa verilen destekleme miktarının artırıldığı ve 2010'da çiftçilere 1 milyar 251 milyon lira destek verildiği bildirildi. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara kasaplık ve besicilik canlı sığır ithalatı izni verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Canlı hayvan ve hayvansal ürün ticareti yapılacak ülkelerin belirlenmesinde ülkemizin de üye olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) kuralları ve ülkelerin hayvan sağlığı açısından durumları dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede yakın geçmişte AB ülkelerindeki hayvan sağlığı durumunun OIE tarafından ithalat yapılabilir ülkeler kategorisinde değerlendirilmesi üzerine bu durum yeniden gözden geçirilmiştir. Bunun sonucunda da AB ile hayvansal ürün ticaretini de düzenleyen ve 1998'de yürürlüğe girmek üzere daha önce imzalanan 1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararındaki taahhüdümüzün yerine getirilmesi uygulanabilir hale gelmiştir.''