-ET İTHALATI İHALESİNE 3 TEKLİF ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Et ve Balık Kurumunun (EBK) 10 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için bugün düzenlediği ihalede 3 firma teklif verirken, Almanya menşeli Hacılar Helal Et 52,1 milyon dolar teklifte bulundu. EBK Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Yusuf Gül Başkanlığında yapılan ihale için 45 firmaya davetiye gönderilirken, 4 firma şartname aldı, 3 firma ise ihaleye katıldı. İki aşamalı yapılan ihalenin ilk bölümünde firmaların teklifleri alınırken, firma evraklarının değerlendirilmesinin ardından evrakları uygun bulunan firmalardan bugün saat 15.15'te nihai teklifleri alınacak. İhalenin ilk aşamasında Almanya Menşeli Hacılar Helal Et firması 10 bin tonluk kasaplık hayvan ithalatı için toplam 52 milyon 100 bin dolar teklif sundu. Avusturya menşeli Altınstern ise 2 bin tonluk ithalat için toplam 10 milyon 400 bin dolar önerdi. Ürdün menşeli Hijazi and Ghosheh Ltd. Co. da 6 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için 29 milyon 665 bin dolar teklifte bulundu. İhale çerçevesinde ithalat, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan'dan, ayrıca Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün izin vereceği diğer ülkelerden yapılacak. Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown Swiss ırkı, yaşları 12-28 ay arasında bulunan, canlı ağırlığı asgari 400 kg, azami 750 kg olan erkek sığırlar ithal edilecek. Önceki ihalelerde, 12-24 aylık hayvanların ithalatına izin veriliyordu. En son 100 bin ton kasaplık hayvan için açılan kota kapsamında 50 bin tonluk bölüm için ihale tamamlanmıştı. Kurumun bugün düzenlediği ihale ile 100 bin tonluk tarife kontenjanının 60 bin tonluk bölümü kullanılmış olacak.