Et ihalesine en düşük teklif 'Hacılar' dan

T24 - İç piyasadaki et fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla Et ve Balık Kurumu (EBK) tarafından 4 bin 25 ton kasaplık sığır alımı için düzenlenen ihaleye en düşük teklifi 1.2 milyon dolar ile Berlin merkezli Hacılar Helal Et verdi.



İhaleye Hacılar Et ile birlikte yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarına ait Dituria Sro ve Sc. Agro Hilal Srl firmaları da teklif vermişti.



Berlin merkezli Hacılar Helal Et firmasının sahibi Rıfat Kazancıoğlu, ihaleden önce yaptığı açıklamada, Türkiye'deki et fiyatlarının Almanya'ya göre yarı yarıya yüksek olduğunu belirtirken, Avrupa ülkelerinden getirecekleri canlı hayvanları Türkiye'de kesmeyi planladıklarını söyledi.





Süre tepkisi



İhaleye girmek için şartname alan iki Türk firması ise 10 günlük sürenin çok kısa olduğunu belirterek ihaleye girmedi.



Bu firmalardan Avusturya menşeli Köseoğlu firmasının sahibi Mustafa Köseoğlu, akreditif açıldıktan sonra hayvanların 10 gün içinde tesliminin istendiğini, ancak bu sürede 4 bin 25 ton hayvanın tesliminin mümkün olmadığını kaydetti. İhaleyi “göstermelik” olarak nitelendiren Köseoğlu, “Bir günde ancak 300 hayvanı yükleyebilirsiniz. 10 günde de 3 bin hayvan gelir. 4 bin 25 ton hayvanın bu kadar sürede yüklenip getirilmesi mümkün değil. İhale göstermelik. Ya hayvanlar geldi bir yerde bekliyor, ya da hazır” diye konuştu.



Avusturya merkezli Altın Stern adına şartname alan Halil Bilici de teslim süresinin çok kısa olması nedeniyle şartname almalarına karşın ihaleye teklif vermediklerini söyledi. Bilici, hayvanların bu kadar kısa sürede nakledilmesinin mümkün olmadığını ve AB kuralları gereği bir hayvanın sadece 24 saat süreyle kara yoluyla taşınabildiğini de vurguladı.



Bu arada 4 bin 25 tonun yaklaşık 8 bin 500 civarında hayvan anlamına geldiği de belirtildi.







Teslim yerleri



Canlı hayvanlar Adana (1750 ton), Ankara (500 ton) ve Sakarya Kombina Müdürlüğü'ne (1775 ton) teslim edilecek. İstekliler ihaleye ait dokümanları Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nden temin edebilecek.