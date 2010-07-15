-ET İHALESİNDE TEKLİF 200 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) 50 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihalede ikinci teklifler alındı. İthalatın tamamına teklif veren Khaled Hjjazi firması, ikinci bölümde teklifini 200 milyon 297 bin 500 dolara düşürdü. EBK Malzeme ve İkmal Dairesi Başkanı Yusuf Gül'ün komisyon başkanlığında düzenlenen ihalede, 4 firmanın da evrakı uygun bulunarak ikinci teklifleri alındı. İkinci bölümde, Hacılar firması 9 bin ton için toplam 27 milyon 925 bin avro, Dituria firması 3 bin ton için 9 milyon 675 bin avro, Altınstern firması 9 bin ton için 35 milyon 428 bin dolar teklif verdi. İhalenin birinci bölümünde Khaled Hijazi firması 50 bin ton hayvan ithalatı için 229 milyon 250 bin dolar, Altınstern firması 9 bin ton için 40 milyon dolar, Hacılar firması 9 bin ton için 37 milyon 800 bin avro, Dituria 3 bin ton için 10 milyon 650 bin avro teklifte bulunmuştu. İhale kapsamında, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan'dan, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss ırkı kasaplık hayvan ithalatı yapılacak. -ULUSLARARASI PİYASALARDA HAYVAN FİYATLARI ARTTI- İhale sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hijazi firmasının Yönetim Kurulu Başkanı İssam Hijazi, Türkiye piyasasının kendileri için geliştiğini ve EBK'nın açacağı diğer ihalelere de gireceklerini söyledi. Bugün yapılan kasaplık hayvan ithalatında oluşan fiyatların önceki ihaleye göre daha yüksek olduğunu belirten Hijazi, bunun Türkiye'nin ithalat yapacağını açıklamasından sonra uluslararası piyasada fiyatların yükselmesinden kaynaklandığını vurguladı.