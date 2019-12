Et ihaleleri iptal edildi

T24 -

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:"Bilindiği üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, son günlerde et ve et ürünleri piyasasında yaşanan gelişmeler üzerine fiyat istikrarı sağlamak amacıyla bir dizi önlemi hayata geçirmiştir. Bu önlemler çerçevesinde; 4 ve 6 Mayıs 2010 tarihlerinde Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü de, uluslararası piyasalarda iki ayrı ihaleye çıkmış ve katılımcılardan fiyat teklifleri almıştır.Ancak, dünya piyasa koşulları dikkate alındığında, her iki ihalede de serbest rekabet şartlarının oluşmadığı görülmüştür.Bu nedenle 4 ve 6 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Canlı Kasaplık Sığır Alımı İhaleleri, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nca iptal edilmiştir.Halkımızın hem kaliteli hem de ucuz et ve et ürünleri tüketmesinin takipçisi olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla en kısa sürede yeniden ihaleye çıkma kararı almıştır."