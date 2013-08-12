Et fiyatlarına müdahale gelebilir

Finans Cafe programında Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtlayan Et ve Süt Kurumu Başkanı İsmail Kemaloğlu, müdahale sinyali verdi.

'Taze karkas et sürebiliriz'

Kemaloğlu yaz döneminin et talebinin arttığı bir dönem olduğunu ve fiyatların bu yüzden hareketlendiğini söyledi.

Ancak Kemaloğlu, ileriye dönük spekülasyon beklentileri olduğunu kaydetti ve fiyatların aşırı yükselmesi halinde piyasaya taze karkas et süreceklerini açıkladı.

Eşik fiyat belirlenecek

Kemaloğlu, Et ve Süt Kurumu olarak fiyatın belli bir eşikte seyretmesi için alınacak tüm önlemleri aldıklarını aktardı ve birkaç gün içinde bu eşik fiyatı belirleyeceklerini söyledi.

17 ildeki ortalama karkas et fiyatının kilo başına 15,75 lira olduğunu söyleyen Kemaloğlu, "Bizim açımızdan bu fiyat eşiği makuldur" dedi ve kesin eşik fiyatının yakında belli olacağını ekledi.

Piyasada et sıkıntısı olup olmayacağıyla ilgili olarak ise Kemaloğlu, "İthalat deniyor. Niye ithalat olsun? Piyasada hayvan bulamama gibi bir sıkıntı söz konusu değil. Sadece fiyatlarda bir hareketlenme var, et piyasasını analiz ettiğinizde bunun normal olduğunu görürsünüz. Piyasada bir kıtlık yok" dedi.

'İthalat lobisinin baskısı var'

Et fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme de SETBİR Başkanı Murat Yörük'ten geldi.

Yörük fiyatların artmasında ithalat lobisinin baskısını hissettiklerini aktardı ve bunun ilk adımlarını Kars'ta bayram öncesi gerçekleşen alım ihalelerinde görüldüğünü söyledi.

2011 yılında ithalata bağımlılık oranının yüzde 34'ten 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 5'e gerilediğini kaydeden Yörük, bunun çok büyük faydalarının görüldüğünü söyledi.

Stoklarında 5 bin ton karkas et olduğunu belirten Yörük, kamuoyunda panik havası olmaması gerektiğini kaydetti.

Yörük, et ithalatının yeniden başlamasının son derece yanlış bir süreç olacağını söyledi ve "Üretici kazanmalı diyoruz. Hepimiz üreticinin kazanacağı bir formül üzerinde durmalıyız" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde fiyatların hep arttığını ve bayramdan sonra belli bir seviyeye geldiğini kaydeden Yörük, bu süreçte kaba yemin fiyatlarının düştüğünü söyledi ve "Hal böyleyken fiyatların yukarı çıkıyor olması endişe verici" şeklinde konuştu.