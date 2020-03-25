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Ekonomi

Et fiyatları yüzde 20 zamlandı

25 Mart 2020 10:44

Et ithalatının durması ve yerli üreticinin hayvanları kesime göndermemesi nedeniyle et fiyatlarında yüzde 20 oranında artış yaşandı. 

Bursa’da et fiyatları kasaplarda son bir ayda 8 lira yükseldi. Et fiyatlarının artmasından dolayı kasaplar satışların düşmesini bekliyor.

Kasaplarda 42 lira olan kemiksiz kuşbaşı et 50 lira olurken, kemiksiz kuzu eti ise 70 liraya çıktı. 38 lira olan kasaplık köfte ise 45 liraya çıktı. Dana kıyma ise 45 lirayı buldu.

Kasaplar et fiyatlarındaki artışı, et ithalatının durmasına ve yerli üreticinin hayvanlarını kesime göndermemesine bağlıyor. (İHA)


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