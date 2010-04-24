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Ekonomi

'Et fiyarına müdahale' haberleri fiyat düşürdü

Et fiyatlarıyla ilgili haberler bir günde, toptan hayvan kesiminde kilo fiyatlarını 16.5 liradan 16 liraya düşürdü.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Bazı gazetelerde yer alan ''Hükümet yükselen et fiyatlarına el koydu'' şeklindeki haberler, bir günde, toptan hayvan kesiminde kilo fiyatlarını 16.5 liradan 16 liraya düşürdü.


Konya Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, bugün gazetelerde et fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sorunun çözülmesi için Bakanlara talimat verdiği'' yönünde haberlerin yayınlandığını hatırlattı.


Besiciliğin merkezi olan Konya'da, toptan kesim kilogram fiyatı dün 16.5 lira iken, haberler üzerine 50 kuruş azalarak 16 liraya düştüğünü ifade eden Karabulut, ''Bu durum, besilerin bu haberlerden sonra daha çok kesime verilmeye başladığını gösteriyor'' dedi.


Fiyat düşüşünün başladığını ancak, bunun ne kadar devam edeceğini kestirmenin zor olduğunu ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:


''Fiyatın artması için kesimi erteleyen birileri varsa bunlar, üreticimiz, çiftçimiz değil, varsa bile çok az. Bunu yapanlar elinde 5 bin, 10 bin, 20 bin besi hayvanı bulunan büyük firmalar olabilir. İthalata gerek yok, çünkü Türkiye'de yeteri kadar besi hayvanı var. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bizden et maliyetleri konusunda bilgi istedi. Biz de kendilerine bugün bir kilogram etin besiciye maliyetinin 14.8 lira olduğunu rapor ettik. Bu nedenle etin toptan fiyatının bu seviyenin altına düşmesi hayvancılığı olumsuz etkiler."

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