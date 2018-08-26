Et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkıştı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta et çekeren sağ eli kıyma makinesinde sıkışan Sultan Zenbilci (52), itfaiye tarafından kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah Önsen Mahallesi\'nde meydana geldi. Sultan Zenbilci\'nin sağ eli, et çektiği kıyma makinesinde sıkıştı. Zenbilci\'nin eli, yakınlarının yardımıyla çıkarılamayınca itfaiye ve sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbar üzerine eve giden ekipler, kıyma makinesini dağıtarak kadının elini kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kadının parmaklarında ezilme olduğu belirtildi.



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