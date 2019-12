-''ET BULAMIYORSANIZ YUMURTA YİYİN'' KONYA (A.A) - 24.09.2010 - Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ali Aydoğan, kırmızı etin pahalandığı, beyaz et fiyatlarının tırmanışa geçtiği bugünlerde en ucuz ve sağlıklı protein kaynağının yumurta olduğunu belirterek, ''Her zaman et almaya para yetiştiremeyenlere yumurta yemelerini öneriyoruz'' dedi. Aydoğan, 300'e yakın yumurta üretim işletmesinin bulunduğu Konya'da, 10 milyonun üzerinde tavuktan, günde 9 milyon yumurta elde edildiğini söyledi. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde yumurta ihracatının yüzde 50 oranında arttığını belirten Aydoğan, ''Geçen yılın ilk 6 ayında Türkiye'den 34 bin 730 ton yumurta ihraç edilirken bu oran 2010 yılının ilk yarısında 56 bin 830 tona yükseldi'' dedi. 2008 yılı verilerine göre Türkiye'de yılda kişi başına 115 adet yumurta tüketilirken bu rakamın Meksika'da 341, Japonya'da 330, Çin'de 320, Amerika'da 257, Almanya'da ise 210 olduğuna dikkat çeken Aydoğan, Türkiye'de yumurtanın geçen yıl 1,38 dolar olan kilogram fiyatının bu yıl 1,15 dolara düştüğünü ifade etti. -YUMURTA MEVSİMİ GELDİ- Kırmızı etin pahalandığı, beyaz et fiyatlarının tırmanışa geçtiği bir dönemde en ucuz ve sağlıklı protein kaynağının yumurta olduğunu vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti: ''Bugün dana etinin kilogramı ortalama 25-30 lira. Bir viyol yumurtanın 5 liradan satıldığını ve yaklaşık 2 kilogram geldiğini düşünürsek, yumurtanın kilogram fiyatı sadece 2,5 lira. Dünyada yumurtadan daha ucuz ve sağlıklı bir gıda yok. Hatta bugün domatesin kilosu yaklaşık 2 lira... Uzmanlar, her fırsatta, özellikle gelişme çağındaki öğrencilerin her gün kahvaltıda 1 yumurta yemelerini tavsiye etmektedir. Biz de aynı çağrıyı, yumurta tüketiminin her yıl arttığı bu dönemde tekrarlıyoruz. Günde 1 yumurta kıran kazanır. Yumurta gıdaların kahramanıdır. Her zaman et almaya para yetiştiremeyenlere yumurta yemelerini öneriyoruz. Türkiye'de ambalajlı olarak satışa sunulan tüm yumurtalar dünya kalitelisinde ve standartlarındadır. Ayrıca, okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte yumurta sektöründe iç piyasada hareketlilik bekliyoruz.''