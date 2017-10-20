Eşyalarını almak için aracına giren sürücü yakınları yaralı sanınca...

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer\'de kaza yapan sürücü, eşyalarını almak için hasarlı aracına girdiği sırada olay yerine yakınları geldi. Sürücüyü yaralı sanan yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Maslak TEM bağlantı yolunda ilerleyen Alp Duman (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil takla atarak durdu. Duman takla atan otomobilden diğer sürücülerin yardımı ile şans eseri yara almadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle Maslak TEM bağlantı yolunda yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Alp Duman özel eşyalarını almak için takla atan otomobile girdi, bu sırada kazayı haber alıp gelen yakınları Alp Duman\'ı takla atan otomobilin içinde görünce kısa süreli şok yaşadı. Duman\'ın yara almadığını öğrenen yakınları ona sarılarak teselli etti.

Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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