Eşya kalmadı korucu verelim

AKP’nin Güneydoğu’da koruculuk sistemini kullanarak tehlikeli bir seçim yatırımına giriştiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden korucu alımları başladı.



1990’lı yıllardan beri korucu alınmayan Tunceli’de 29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken yapılan atamalar tepki çekti. Çemişkezek’te 144, Pertek’e 136 yeni kadro için görüşmeler tamamlandı.



AKP topu valiliklere atarken, muhalefetten seçim öncesi yatırım yapıyorlar, bölgede şiddet artabilir yönünde uyarı geldi.



Al silahı ver oyunu



Tunceli’de yapılan beyaz eşya yardımı ile CHP ve diğer siyasi partilerden tepkiler alan hükümetin koruculuk sistemini kullanarak bölgede oy için yatırım yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Hürriyet yazarı Yalçın Doğan’ın yazısının ardından Taraf’ın yaptığı araştırmada 90’lı yıllardan beri korucu kadrosu açılmayan Tunceli’de 2008 yılı itibariyle 305 kişilik geçici köy koruculuğu kadrosu açıldığı öğrenildi. Çemişkezek’te geçen hafta bu kadrodan 144 kişinin mülakatlarının tamamlandığı, Pertek’te ise 136 kişinin alımı için çalışmaların tamamlandığı belirlendi. Kalan boş kadro içinde alımların sürdürüleceği belirtildi.



305 kadro kullanılacak



Tunceli bağımsız milletvekili Kamer Genç’de hükümetin 2008’de alınan kadroları seçim öncesi kullanmaya başladığına dikkat çekere, “305 kadronun daha kullanılacağını öğrendim. Sayı 700-800’ü bulabilir. Tunceli’de işsiz insan çok. Hükümet de koruculuk adı altında istihdam yaratmak istiyor. Oysa bölgede koruculuk tepkiyle karşılanıyor. Başka bir isim adı altında insanları istihdam edebilirdi. Orman işçisi olarak işe alabilirlerdi. Bu uygulamada gösteriyor ki Tunceli’de yeni şeyler yapmak istiyorlar”



‘İktidar partisidir dedik, geldik görev aldık’



AKP İl Başkanı Erdal Ak, konuya ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, “İl başkanlığında yeniyim. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Genel başkanımıza zarar vermek istemiyorum. İktidar partisidir diye geldik, görev aldık. Belki birkaç gencimiz işe alınır, memlekete hizmet gelir” dedi.



‘Bu sistemin lav edilmesi gerekir’



DTP İl Başkanı Murat Polat ise “Köy koruculuk sistemi çeteleşmedir, suç örgütleridir, ölüm makineleri oluşturmaktır. Bu sistemin lav edilmesi gerekirken, beyaz eşya gibi seçim yatırımı olarak kullanıyorlar. Köy koruculuk sistemi çeteleşmedir, suç örgütleridir, ölüm makineleri oluşturmaktır. Bu sistemin lav edilmesi gerekirken, beyaz eşya gibi seçim yatırımı olarak kullanıyorlar. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insan üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyorlar” dedi.



Diğer illerde de korucular alınacak



Öte yandan 19 Ocak’ta Mardin’de 533 köy korucusu düzenlenen bir törenle görev yemini ettiler. Bunlardan 297’si silahlarını teslim alarak göreve başladı. Mardin ve ilçelerinde 300 yeni köy korucusunun göreve başladığı, 700 dolayında köy korcusunun ise emekliliğe sev edileceği bildirildi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerinde ikamet eden 600 kişinin etkili olan ekonomik kriz nedeniyle köy korcusu olmak için İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvuru yaptığını belirtti. Başvuruları kabul eden Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgiye göre de köy korucularının dilekçelerinin işleme sokulması için gerekli işlemler başlatıldı.



2008’de 10 bin kişilik kadro



İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, öncelikle boşalan kadrolara atama yapıldığını bazı illerde ek kadrolar açıldığını belirterek valilikle ve Bölge Asayiş Komutanlıklarının bu kadroları değerlendirdiğini belirtti. Bakanlık 2007’de çıkan yasa ile koruculara emeklilik hakkı tanındığını, 2008 başında ise 10 bin kişilik bir kadro açıldığını belirtti. Bölgede korucuların asgari ücret olan 580 TL ile 1000 TL arasında maaş aldıkları öğrenildi.



Beyaz eşya kalmadı size korucu verelim



Hürriyet yazarı Yalçın Doğan, seçim öncesi AKP’nin korucu alımlarını yönelik ‘Beyaz eşya kalmadı size korucu verelim’ başlıklı yazısında bölgede şiddetin artacağına dikkat çekiyor. İşte Doğan’ın atamaları seçim yatırımı olarak değerlendirdiği yazısından bir bölüm: Tunceli'ye hücuuuum.Ankara'dan verilen bu emir doğrultusunda Tunceli seferberliği başlıyor. Harıl harıl Tunceli. Varsa, yoksa Tunceli. Tunceli bir anda AKP'nin gözbebeği. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu var gücüyle Tunceli'ye çalışıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve devamında ne varsa, anılan fon çerçevesinde Tunceli'ye akıyor. Nedeni var.



Tunceli, Türkiye'de AKP'nin milletvekili çıkartamadığı tek il. Tunceli'nin iki milletvekilinden ikisi de, bağımsız. Biri Kamer Genç, diğeri daha sonra DTP'ye geçen Şerafettin Halis. Halis 11.515 oy, Genç 7.306 oy alırken, AKP 5.275 oyda kalıyor. AKP suyuyla, yoluyla, fonuyla şimdi Tunceli'ye yükleniyor.



YSK virajı



Tunceli okuma-yazma oranı en yüksek illerden biri. Aynı zamanda solun kalelerinden biri. Sol partilerin kolaylıkla örgütlenebildiği ve tabanda güçlendiği illerin başında geliyor. Yıllardır ideoloji orada önde geliyor. Beyaz eşya dağıtımının AKP'ye istediği yararı sağlaması, uzak olasılık. AKP beş ay önceden Tunceli'de nabız yokluyor. Sosyal Yardımlaşma Fonu'nu çalıştırmak için ortam hazırlıyor.



Valilik üzerinden beyaz eşya dağıtımı başlıyor. Dağıtım başladığı zaman, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önce oralı değil. Geçen hafta bu sütunda YSK'nın en yetkili ağızlarından birinin açıklaması yer alıyor, "bizi ilgilendirmez, her şey yasal".



İki gün sonra YSK sıkı bir viraj alıyor. "Her şey yasal" diyen yetkili de aynı yönde oy kullanıyor, YSK Tunceli Valisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor.



'Tayyip Bey Tunceli için kendini paralıyor'



Savcılık Vali hakkında soruşturma açıyor. Ama, ülkenin Başbakanı, Tayyip Bey seçim meydanlarında Vali Beyi kutluyor. Hakkında soruşturma açılan valiye, seçim kürsüsünden kutlama gönderiyor. Vali Bey genel seçimde AKP'den aday olmazsa, yazıklar olsun Tayyip Bey'e. Beyaz eşya gürültüsü arasında, gözden kaçan bir gerçek var. Boşaltılan köylere geri dönüş. Terör nedeniyle Tunceli'de geçmiş yıllarda boşaltılan köy sayısı hayli fazla. Şimdi o köylere dönüş var. Dönüşte para gerek. Ev yok, ahır yok, tohum yok. AKP, köye dönen insanlara harcayacağı parayı, il ve ilçe merkezlerinde beyaz eşyaya harcıyor. Kırsal kesime başka bir kıyak çekiyor. Şimdi oralara bol bol korucu alıyor. Kentlere beyaz eşya, kırsal kesime korucu. Kent ve kırsal kesimde beklentiler farklı. Seçim yardımı bu beklentiye göre. Tayyip Bey Vali Beyi, ben de Tayyip Bey'i kutluyorum, Tunceli için kendini bu kadar paraladığı için.

