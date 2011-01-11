T24 LogoT24 Logo
Dünya

ESTONYALILAR ESKİ PARALARIYLA ISINIYOR TALLİNN (A.A)

11 Ocak 2011 20:54

-ESTONYALILAR ESKİ PARALARIYLA ISINIYOR TALLİNN (A.A) - 11.01.2011 - Bu yıl başında avroya geçen Estonyalılar, tedavüldeki eski milli paralarını evlerde yakacak olarak kullanmak gibi bir fikir buldu. Estonya Merkez Bankası yetkilisi Rait Roosve, düzenlediği basın toplantısında, ''Avroya geçişle toplanan Estonya kuronları önce parça parça kesildi, sonra da başkent Tallinn'in bazı mahallelerini ısıtan merkezde yakıt olarak kullanılmak üzere sıkıştırıldı'' diye konuştu. Roosve, tedavülde olmayan paraları kullanmak için pek fazla çözüm olmadığını da sözlerine ekledi. Merkez Bankası Sözcüsü Viljar Raask, dün öğle saatlerinde ülke genelinde 255 milyon avronun dolaşımda olduğunu açıkladı. 1991'de dağılan SSCB'ye bağlı 3 Baltık ülkesinden biri olan Estonya, 1 Ocakta avro bölgesinin 17. üyesi, Slovenya ve Slovakya'nın ardından avroyu kabul eden 3. eski komünist ülke olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24