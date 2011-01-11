-ESTONYALILAR ESKİ PARALARIYLA ISINIYOR TALLİNN (A.A) - 11.01.2011 - Bu yıl başında avroya geçen Estonyalılar, tedavüldeki eski milli paralarını evlerde yakacak olarak kullanmak gibi bir fikir buldu. Estonya Merkez Bankası yetkilisi Rait Roosve, düzenlediği basın toplantısında, ''Avroya geçişle toplanan Estonya kuronları önce parça parça kesildi, sonra da başkent Tallinn'in bazı mahallelerini ısıtan merkezde yakıt olarak kullanılmak üzere sıkıştırıldı'' diye konuştu. Roosve, tedavülde olmayan paraları kullanmak için pek fazla çözüm olmadığını da sözlerine ekledi. Merkez Bankası Sözcüsü Viljar Raask, dün öğle saatlerinde ülke genelinde 255 milyon avronun dolaşımda olduğunu açıkladı. 1991'de dağılan SSCB'ye bağlı 3 Baltık ülkesinden biri olan Estonya, 1 Ocakta avro bölgesinin 17. üyesi, Slovenya ve Slovakya'nın ardından avroyu kabul eden 3. eski komünist ülke olmuştu.