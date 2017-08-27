Estonya sanal para birimine geçiyor

Estonya, ‘Estcoint’ adı verilen sanal para birimi uygulamasına geçeceğini açıkladı. Estonya bu projeyi hayata geçirirse dünya üzerinde sanal para birimi kullanan ilk ülke olacak.

Estonya son dönemde internet alanına yaptığı teknolojik yatırımlar ile adından söz ettiren bir ülke. Estonya’da 3 yıldır “e-residency” uyguluyor. Yani dünyanın farklı ülkelerinden insanlara “dijital vatandaşlık” veriyor.

Başka bir ülkede yaşasa bile, Estonya’dan “dijital oturum” alan insanlar, ülkeye gelmeden şirket kurabiliyor, ya da başka faaliyetlerde bulunabiliyor. Şu an itibarıyla Estonya’nın 22 bin dijital vatandaşı var.

Estonya’daki E-residency Dijital Kimlik Platformu’nun başkanı Kaspar Korjus, ilk etapta sanal para birimi estcoint ile bu sistem içinde ödemelere başlanacağını duyurdu.

Estonya’nın dijital vatandaşları hem devlete karşı yükümlülüklerini ve hem de sistem içinde birbirleriyle yapacakları işlemlerin karşılığını Estcoint ile ödeyecekler.

Bir süre sonra Estcoin’in normal ticarette de kullanılabileceğini düşünüyorlar.