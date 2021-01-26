Estonya'nın ilk kadın başbakanı ve kabinesi bugün yemin etti

Estonya'nın iki partili koalisyon hükûmeti bugün yemin etti. Yeni hükûmetle birlikte bugün Estonya'nın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ilk defa bir kadın başbakanı oldu.

ABC'de yer alan habere göre, Estonya'nın ilk kadın başbakanı 43 yaşındaki Kaja Kallas ile 15 kişilik kabinesi bugün yemin etti.

Ülkenin en büyük iki partisi olan Kallas'ın liderliğindeki merkez sağ partisi Reform ile sola yakın Merkez Parti'nin koalisyonundan oluşan yeni hükûmet pazar günü anlaşmıştı. Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'nin atamasının ardından yeni hükûmet meclisten de onaylanmıştı.

Kallas'ın kabinesinde Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı da kadın oldu.