Estonya: NATO'nun Rusya'yı caydırmak için Doğu Avrupa'da kalıcı kuvveti olmalı

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Baltık ülkesi Estonya, NATO'nun 'tetikleyici mekanizma' tutumundan vazgeçip Doğu Avrupa'da potansiyel bir Rus saldırısını durdurabilecek bir kalıcı kuvvet kurması gerektiğini ifade etti.

NATO Zirvesi öncesi The Guardian'a konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Jonatan Vesviov, Avrupa ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başladığı 24 Şubat'tan önceki dünyaya dönemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Vseviov, "Tamamıyla yeni bir güvenlik çevresinde olacağız. Yeni bir Ukrayna olacak. Yeni bir Rusya olacak. Yeni bir Avrupa olacak. Artık 23 Şubat'a dönüş yok" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından çoğu ABD'li 20 bin NATO askeri Baltık ülkeleri ve Polonya'ya gönderildi.

NATO, savaştan önce bölgede sadece birkaç bin asker bulunduruyordu. Bu askerler, Moskova'nın olası bir saldırının NATO'nun karşılık vermesine sebep olacağını göstererek caydırıcı rolü oynuyordu.

Vseviov, "Daha sonradan gönderilecek güçlere daha az bağımlı olmalıyız ve birinci günden itibaren cephede daha fazla savunma gücüne sahip olmalıyız. NATO içinde de bu yönde ilerlememiz gerektiğine dair siyasi fikir birliği olacağını düşünüyorum" dedi.