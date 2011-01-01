-ESTONYA AVRO BÖLGESİ'NİN 17'İNCİ ÜYESİ TALLINN (A.A) - 01.01.2011 - Baltık ülkesi Estonya, bugün Avro Bölgesi'ne giren 17'inci Avrupa Birliği üyesi oldu. Küçük Baltık ülkesi Estonya'nın para birimi kronun yerine Avro Bölgesi'nin ortak para birimi avroyu kullanma kararı, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra yaklaşık 20 yıldır ekonomisini Avrupa ile birleştirme çabasının son adımıydı. Estonya, aynı zamanda Avro Bölgesi'ne dahil olan ilk eski Sovyet cumhuriyeti oldu. Estonya Başbakanı Andrus Ansip, 1,3 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Tallinn'de bir opera binasının dışına yerleştirilen para çekme makinesinden avro banknotlarını çeken ilk kişi olurken, Ansip'i, AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Siim Kallas, Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius ve Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis takip etti. Ansip, Kallas, Kubilius ve Dombrovskis, hem Estonya için yeni bir dönemin başlamasını hem de 2011 yılına girişi binlerce kişiyle birlikte havai fişek gösterileri eşliğinde ellerindeki avroları sallayarak kutladılar. Başbakan Ansip, para çekme makinesinden avroları çektikten sonra yaptığı konuşmada, ''Bu Avro Bölgesi için küçük, Estonya için ise büyük bir adım. Avro bizim güvenliğimizin en önemli garantörü. Biz şimdi bütün yükümlülükleriyle beraber dünyanın ikinci büyük finansal bölgesinin tam üyesiyiz'' dedi. Estonya Avro Bölgesi'ne dahil olmadan saatler önce yaptığı açıklamada AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, avronun Estonya'nın ekonomisini destekleyeceğini ve bütün AB üyelerine güçlü mesaj gönderdiğini söyledi. Estonya'da üst düzey yetkililer ve birçok ekonomist, Avro Bölgesi'ne katılmanın geçen yıl yüzde 14 daralan ekonomiye faydası olacağına inanıyorlar. Dün Başbakan Ansip gazetecilere, ülkenin ticaretinin yüzde 70'inin AB üyeleriyle olduğunu belirterek, ''Avro kesinlikle Estonya'nın ticaretini destekleyecek'' dedi. Ancak ülkede yapılan kamuoyu yoklamaları halkın üçte birinden fazlasının Avro Bölgesi'ne girişe sıcak bakmadığını gösteriyor. Başkent Tallinn'in merkezinde badem satarak yaşamını sürdürmeye çalışan 20 yaşındaki Kaire Raitme, ülkesinin Avro Bölgesi'ne girişini, ''Sanırım ekonomimiz için kötü. Fiyatlar yükseliyor ve yükselmeye devam edecek'' sözleriyle değerlendirdi. Slovenya ve Slovakya'dan sonra Estonya avro kullanan üçüncü Doğu Avrupa ülkesi. Estonya'nın komşuları Letonya ve Litvanya'nın Avro Bölgesi'ne 2014 yılında katılması beklenirken, Polonya, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ın ise ne zaman dahil olacağı belli değil. Bu ülkelerin tamamı bir gün Avro Bölgesi'ne katılma sözü vermelerine rağmen, İrlanda, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in borç sorunlarının nasıl çözüldüğünü görmek istiyorlar. Avrupa'daki borç krizi aynı zamanda Avro Bölgesi'ne üye olmanın düşük borçlanma maliyetlerini garanti ettiği yönündeki düşünceye zarar vermiş bulunuyor. Polonya Merkez Bankası Başkanı Marek Belka, ülkesinin Avro Bölgesi'ne bir ''düzen'' sağlandığında gireceğini söyleyerek, ''Avro Bölgesi'nde dramatik olaylar oluyor, bu yüzden niçin acele edelim?'' diyor. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Necas da avronun uzun süre ülkesinin avantajına olmayacağını ifade etti. Ekonomistler, Doğu Avrupa ülkelerinin 2019-2020 yıllarından önce Avro Bölgesi'ne katılacağını düşünmüyorlar.