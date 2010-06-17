Estonya Avro Birliği'nde

T24-



AB zirvesi kararlarında, enflasyonun mayıs ayı sonunda yüzde 2,8 düzeyinde olduğu, bütçe açığının geçen yıl yüzde 1,7 düzeyinde kaldığı ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 7,2 ile oldukça düşük seviyede bulunduğu Estonya'nın Avro Bölgesi'ne giriş için tüm kriterleri karşıladığı belirtildi.





AB'ye birlikte girdiği komşuları Letonya ve Litvanya gibi küresel ekonomik krizden ağır etkilenen Estonya, geçen yıl yüzde 15'e yakın küçülmüştü. Bağımsızlığını 1991'de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 18,3 milyar dolar ve kişi başına düşen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor