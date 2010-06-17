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Dünya

Estonya Avro Birliği'nde

AB devlet ve hükümet başkanları, AB'ye 2004 yılında katılan eski Doğu Bloku ülkelerinden Estonya'nın 2011 yılı başında Avro Bölgesi'nin 17'inci üyesi olmas

17 Haziran 2010 03:00

T24- AB devlet ve hükümet başkanları, AB'ye 2004 yılında katılan eski Doğu Bloku ülkelerinden Estonya'nın 2011 yılı başında Avro Bölgesi'nin 17'inci üyesi olmasına onay verdi.


AB zirvesi kararlarında, enflasyonun mayıs ayı sonunda yüzde 2,8 düzeyinde olduğu, bütçe açığının geçen yıl yüzde 1,7 düzeyinde kaldığı ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 7,2 ile oldukça düşük seviyede bulunduğu Estonya'nın Avro Bölgesi'ne giriş için tüm kriterleri karşıladığı belirtildi.


AB'ye birlikte girdiği komşuları Letonya ve Litvanya gibi küresel ekonomik krizden ağır etkilenen Estonya, geçen yıl yüzde 15'e yakın küçülmüştü. Bağımsızlığını 1991'de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 18,3 milyar dolar ve kişi başına düşen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor

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