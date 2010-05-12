Estonya 2011'de Avro bölgesinde

T24- AB’ye 2004 yılında katılan 10 eski Doğu Bloku ülkelerinden Estonya, 2011 yılı başında Avro Bölgesi’nin 17’inci üyesi olmak için AB Komisyonu’ndan onay aldı.





AB Komisyonu, enflasyonun yüzde 0,7 ile mart ayı sonunda ekside olduğu, bütçe açığının geçen yıl yüzde 1,7 düzeyinde kaldığı ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 7,2 ile oldukça düşük seviyede bulunduğu Estonya’nın, Avro Bölgesi’ne giriş için tüm kriterleri karşıladığını bildirdi.





Estonya’nın ortak para avroya girişi, Avrupa Parlamentosu ve AB liderlerinin beklenen onayıyla kesinleşecek.





AB’ye birlikte girdiği komşuları Letonya ve Litvanya gibi küresel ekonomik krizden ağır etkilenen Estonya, geçen yıl yüzde 15’e yakın küçülmüştü. Bağımsızlığını 1991’de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 18,3 milyar dolar ve kişi başına düşen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor.