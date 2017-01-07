Estetik merkezinden tepki çeken Fethi Sekin mesajı

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen saldırıyı önceden fark eden ve girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin,için bir güzellik mesajının yayımladığı ilan tepkilere neden oldu.

İzmir'deki estetik merkezi, polisin şehit olmasının ardından "saç ekimi için tedavisini gerçekleştirdiğimiz kahraman şehidimiz Fethi Sekin için Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı" ifadeleriyle mesaj yayımlayınca sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Oda Tv'nin derlemesiyle söz konusu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle: