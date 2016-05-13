Estetik faciası; yüzüne çimento ve lastik dolgu yaptılar

Rajee Narinesingh isimli transeksüel kadın, yanaklarına, çenesine ve dudaklarına yasadışı yollarla dolgu yaptırdı. Sözde doktor yüzüne çimento ve lastik dolgu macunu enjekte etti.

Daily Mail'de yayınlanan habere göre, Rajee Narinesingh isimli transeksüel kadın, 10 yıl kadar önce, sözde doktorun yüzüne çimento ve lastik dolgu macunu enjekte etmesinden sonra tanınmaz hale geldi. Yüzündeki nodüllerin alınması için 2 ünlü cerraha başvurdu.

ABD'de yayınlanan reality show programı "Botched"ın konuk ettiği 48 yaşındaki kadın, yanaklarına, dudaklarına ve çenesine yasa dışı yollarla enjeksiyon yaptırdığını söyledi.

Yüzü kaya kadar sert oldu

Hayatını değiştiren bu enjeksiyonlardan sonra Rajee'nin yüzü kaya kadar sert olmuştu ve doktora göstermeye bile utanıyordu. Yüzündeki çimentolardan kurtulmak ümidiyle 2015 yılında "Botched" isimli televizyon programına başvurdu. Ancak doktorlar kadının sağlığı için yüzündekilere hiç dokunmasalar daha iyi olacağına karar verdiler.

Aradan bir yıl geçtikten sonra, aynı doktorlar, yardım etmeyi çok istedikleri için tekrar bakmaya karar verdiler. Operasyonların başarılı olup olmayacağı programın gelecek bölümlerinde belli olacak.