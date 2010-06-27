Estetik ameliyatlı 'mafya babası' Fransa'da yakalandı

T24 - Estetik ameliyat geçirmiş olan ve sahte kimlik kullanan, İtalya'nın en çok aranan mafya babalarından Giuseppe Falsone 10 yıllık bir takibin ardından Fransa'da yakalandı.



İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı.



Yetkililer, on yıldır aranan 40 yaşındaki Falsone'nin Marsilya'da yakalandığını belirtti.



Cinayet ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından halihazırda ömür boyu hapis cezası bulunan Falsone'nin, estetik ameliyat geçirdiği ve sahte kimlik kullandığı bildirildi.



Falsone'nin Sicilya'nın Agrigento bölgesi sorumlusu olduğu kaydedildi.





