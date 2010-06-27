T24 LogoT24 Logo
Dünya

Estetik ameliyatlı 'mafya babası' Fransa'da yakalandı

İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - Estetik ameliyat geçirmiş olan ve sahte kimlik kullanan, İtalya'nın en çok aranan mafya babalarından Giuseppe Falsone 10 yıllık bir takibin ardından Fransa'da yakalandı.

İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı.

Yetkililer, on yıldır aranan 40 yaşındaki Falsone'nin Marsilya'da yakalandığını belirtti.

Cinayet ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından halihazırda ömür boyu hapis cezası bulunan Falsone'nin, estetik ameliyat geçirdiği ve sahte kimlik kullandığı bildirildi.

Falsone'nin Sicilya'nın Agrigento bölgesi sorumlusu olduğu kaydedildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24